Edda torna con Messe Sporche, il nuovo album rock in uscita il 17 ottobre

Il cantautore EDDA torna sulla scena musicale con il suo settimo album da solista, Messe Sporche, disponibile dal 17 ottobre 2025 per Woodworm/Universal Music Italia. Il disco sarà distribuito esclusivamente in formato fisico, CD e vinile, mentre due singoli saranno disponibili anche sulle piattaforme di streaming.
Dopo l’album intimista Illusion del 2022, prodotto da Gianni Maroccolo, Edda sceglie una strada musicale più incisiva con Messe Sporche. Il disco, caratterizzato da un’impronta rock marcata, è prodotto da Luca Bossi, già collaboratore di Edda per i precedenti album Graziosa utopia e Fru fru. L’artista ha descritto il lavoro come il frutto di un intenso processo creativo insieme al produttore, sottolineando come la collaborazione abbia trasformato il progetto in un risultato sorprendente e inaspettato.
Il cantautore annuncia le prime date del tour nei club, in collaborazione con Locusta. La dimensione live rimane centrale per la musica di Edda, e il nuovo album promette di esprimere al meglio la sua energia sul palco. L’artista sarà accompagnato da:
Edda racconta la propria carriera come un percorso tra difficoltà e passione per la musica. Nato in un paese che non sempre è stato felice, l’artista coltiva fin da piccolo l’amore per la musica, nonostante alcune esperienze frustranti con strumenti e prime band. Dopo aver militato in DHG e Ritmo Tribale, e un periodo di lontananza dalle scene, Edda è tornato nel 2009 alla musica solista. Oggi presenta Messe Sporche, un disco che rappresenta la sua evoluzione artistica.
Messe Sporche conferma la capacità di Edda di reinventarsi e di mantenere una forte identità musicale. Il disco, dalle sonorità rock e con arrangiamenti curati da Luca Bossi, rappresenta una nuova fase della carriera dell’artista. Il tour nei club offrirà l’occasione di vivere dal vivo l’energia del progetto, che si annuncia tra i più intensi mai realizzati. (La redazione)
