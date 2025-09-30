MEI 2025 a Faenza: tre giorni di musica per i 30 anni del Meeting delle Etichette Indipendenti

Il MEI 2025 torna a Faenza dal 3 al 5 ottobre per celebrare i 30 anni della rassegna della musica indipendente. Concerti, premi, mostre, incontri e la partecipazione di artisti come Eugenio Finardi, Anna Castiglia, Giulia Mei, 18K, Punkcake, Tony Esposito e Foreign Air.
Dal 3 al 5 ottobre 2025 Faenza diventa la capitale italiana della musica indipendente con il ritorno del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. La rassegna, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, celebra i suoi trent’anni con un programma che unisce concerti, premi, mostre, forum e iniziative culturali. L’evento si apre il 2 ottobre con un’anteprima musicale in Piazza della Libertà.
L’anteprima del 2 ottobre porta sul palco i Fratelli & Margherita, in tour con Cisco, con un omaggio al folk rock italiano e internazionale. In apertura i Leandro & i Vecchi Draghi, vincitori del contest Il Liscio nella Rete.
Il giorno successivo, venerdì 3 ottobre, si inaugura la mostra “30 anni di MEI in foto” presso la Galleria della Molinella, accompagnata dal catalogo WikiMEI, che raccoglie tre decenni di produzioni indipendenti. Seguiranno incontri con il direttore d’orchestra Enzo Campagnoli e con i Foreign Air, prima band internazionale a partecipare al festival.
In serata, in Piazza della Libertà, la cantautrice Roberta Giallo presenta il nuovo disco Orko Ingrodo, seguita dalle performance di Isabella Del Fagio, Matilde Montanari, Monnaelisa, Silvia Alibrandi, Stella Merano, Antonia Ruozzo e Jvlia, con al centro un dibattito dedicato al gender gap nel settore musicale.
Sabato 4 ottobre si apre con l’assemblea Coordinamento Stage & Indies e con gli incontri dedicati alle nuove cantautrici. Alle 15.00 si svolge l’appuntamento “Dallo streaming al pubblico: dati, strategie e connessioni per crescere” con la partecipazione di Nicolò Picchioni di The Orchard e del cantautore Francesco Picciano.
Dalle 16.00 alle 16:30 sempre di sabato 4 ottobre, presso la Galleria della Molinella, è prevista la premiazione delle Targhe MEI Musicletter a cura di Luca D’Ambrosio. Subito dopo, presso il Museo Internazionale delle Ceramiche, il Gruppo Ocarinistico del Conservatorio G. B. Martini di Bologna diretto dal maestro Emiliano Bernagozzi proporrà un concerto speciale.
Al termine della giornata ci sarà la consegna delle Targhe MEI 2025 e i concerti in Piazza del Popolo.
Durante la serata di sabato 4 ottobre verranno premiati e si esibiranno:
Tra gli ospiti anche i Deschema e i Foreign Air, duo electro-indie statunitense che porta per la prima volta in Italia i suoi paesaggi sonori.
Domenica 5 ottobre si apre con il Forum del Giornalismo Musicale a cura di Enrico Deregibus. Nel pomeriggio è prevista una visita guidata alle vie di Faenza intitolate ai musicisti, curata dall’assessora al turismo Simona Sangiorgi.
Per tutta la durata del festival sarà attiva la Fiera del Disco organizzata da Music Day Roma, ospitata al Salone delle Bandiere del Palazzo del Comune di Faenza.
Il MEI 2025 rappresenta un punto di riferimento per la musica indipendente italiana e festeggia i suoi trent’anni con un programma che intreccia concerti, premi e incontri culturali. Faenza si conferma capitale della scena indipendente ed emergente, accogliendo artisti, operatori e pubblico in un evento che guarda al futuro della musica. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 30 Settembre 2025