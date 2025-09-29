Faenza, sabato 4 ottobre la XIII edizione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web

Sabato 4 ottobre 2025, a Faenza, si terrà la cerimonia di premiazione della Targa Mei Musicletter, il riconoscimento nazionale dedicato all’informazione musicale sul web. L’evento rappresenta uno dei momenti più significativi del MEI 2025 – Meeting delle Etichette Indipendenti, che dal 3 al 5 ottobre animerà la città con concerti, forum, convegni, fiere e mostre, celebrando la creatività musicale indipendente.

I premiati del 2025

La tredicesima edizione del premio Targa Mei Musicletter vedrà protagoniste tre realtà del panorama musicale italiano:

Miglior Sito Web : RootsHighway (rootshighway.it)

: RootsHighway (rootshighway.it) Miglior Blog Personale : Mannaggiallamusica di Diego Perugini (mannaggiallamusica.it)

: Mannaggiallamusica di (mannaggiallamusica.it) Premio Speciale – Miglior progetto musicale di inclusione sociale: Musica Senza Confini di Manuele Maestri (musicasenzaconfini.com)

La premiazione si svolgerà sabato 4 ottobre dalle ore 16:00 alle 16:30 presso la Galleria della Molinella, all’interno del Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus. L’evento metterà in luce l’importanza della comunicazione musicale di qualità sul web.

RootsHighway: il rock delle radici

Fondato nel 2001 da Fabio Cerbone, RootsHighway è un web magazine dedicato al cosiddetto “rock delle radici” o Americana. Il sito unisce la tradizione folk, country e blues al rock contemporaneo, proponendo recensioni, monografie e interviste. Negli anni, RootsHighway ha ampliato le rubriche e i collaboratori, estendendo il focus al rock d’autore, indipendente e internazionale. Particolare attenzione è riservata ai musicisti italiani di area roots e blues. Il motto del sito, “Rock’n’roll and other stories”, evidenzia il legame tra musica e letteratura attraverso rubriche e approfondimenti.

Mannaggiallamusica: un blog dallo stile intimo e diretto

Mannaggiallamusica è il blog personale di Diego Perugini, critico musicale con lunga esperienza. Il blog si occupa di dischi, concerti, artisti e rassegne senza seguire le mode, mantenendo uno stile personale, intimo e diretto. Gli articoli combinano riflessioni, aneddoti e approfondimenti, con uno sguardo attento alla contemporaneità. Una sezione è dedicata anche al cinema, altra passione di Perugini.

Musica Senza Confini: l’inclusione sociale attraverso la musica

Musica Senza Confini, progetto ideato da Manuele Maestri, promuove l’inclusione sociale attraverso la musica, sviluppando la “Performance musicale inclusiva”. Il progetto coinvolge persone con disabilità motorie, visive o cognitive, offrendo corsi di strumento, attività di gruppo e formazione per docenti. Grazie a strumenti adattati e tecnologie assistive, i partecipanti possono esprimersi liberamente e vivere l’esperienza di suonare in una band. L’iniziativa supera barriere fisiche e sociali, valorizzando il potere inclusivo della musica.

Aggiornamenti e informazioni sul MEI 2025

Il MEI 2025 conferma il suo ruolo centrale nel panorama musicale indipendente, offrendo un programma di concerti, convegni, fiere e premi. La Targa Mei Musicletter 2025 metterà in evidenza l’eccellenza dell’informazione musicale sul web, premiando RootsHighway e Mannaggiallamusica, con un premio speciale a Musica Senza Confini. Per dettagli su programmi, orari e ospiti sull’intero programma è possibile consultare e scaricare il depliant dell’evento.

MEI 2025 a Faenza: tre giorni di musica, incontri e celebrazioni per i 30 anni del festival

Dal 3 al 5 ottobre Faenza ospiterà il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la principale rassegna della musica indipendente italiana ideata da Giordano Sangiorgi, che festeggia i 30 anni. Il programma prevede concerti, forum, convegni, fiere e mostre nel centro storico. L’evento si aprirà il 2 ottobre con l’anteprima dei Fratelli & Margherita e Leandro & i Vecchi Draghi. Dal 3 ottobre si terranno mostre, incontri con scuole di musica e presentazioni di nuovi dischi. Il 4 ottobre saranno protagonisti workshop su streaming e strategie digitali, concerti dal vivo e la cerimonia delle Targhe MEI 2025, con artisti come Eugenio Finardi, Anna Castiglia, Giulia Mei e altri. Noi, ovviamente, vi diamo appuntamento a sabato 4 ottobre presso la Galleria Molinella dalle ore 16 alle 16:30 per la premiazione della Targa Mei Musicletter 2025, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web. (La redazione)