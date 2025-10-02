Il disco in evidenza: Only Frozen Sky Anyway, 2025, di Jonathan Richman

Jonathan Richman, già fondatore dei Modern Lovers, torna con il suo diciottesimo album in studio, Only Frozen Sky Anyway, pubblicato il 4 luglio 2025 da Blue Arrow Records. Un lavoro che segna una nuova tappa nella carriera del musicista americano, realizzato con la collaborazione di Jerry Harrison, compagno di avventure fin dagli anni Settanta.

La collaborazione con Jerry Harrison

Il disco nasce dalla produzione condivisa tra Richman, Nicole Montalbano e lo stesso Harrison, che ha preso parte attivamente alle registrazioni insieme al percussionista Tommy Larkins. La scelta di tornare a lavorare con Harrison, già al fianco di Richman nei Modern Lovers, conferisce all’album un valore simbolico oltre che musicale. La presenza di una band compatta contribuisce a un suono essenziale ma ricco di sfumature, capace di sostenere le atmosfere intense dei brani.

Temi e sonorità

Registrato al Mountain Studio nella contea di Marin, in California, Only Frozen Sky Anyway affronta con lucidità e delicatezza i temi della morte e della mortalità. Le liriche esplorano il passaggio del tempo e la fragilità dell’esistenza, senza rinunciare alla vena poetica e spontanea che da sempre caratterizza la scrittura di Richman. La musica, pur radicata nel rock, mantiene quella leggerezza e apertura verso il mondo che hanno reso unico lo stile dell’artista.

Un percorso coerente e personale

Dalla fondazione dei Modern Lovers nel 1970 fino alla carriera solista, Jonathan Richman ha costruito un percorso artistico coerente e personale. Con Only Frozen Sky Anyway, l’artista riafferma la sua capacità di fondere semplicità espressiva e profondità emotiva. Il nuovo lavoro si presenta come un tassello importante, in cui memoria e presente si intrecciano senza forzature.

Conclusione

Only Frozen Sky Anyway conferma la vitalità creativa di Jonathan Richman, che continua a proporre musica autentica e senza artifici. Il contributo di Jerry Harrison e dei collaboratori rafforza un progetto che guarda al futuro senza dimenticare le radici. Un album che invita a riflettere, ma anche ad ascoltare con mente aperta e cuore attento. (La redazione)