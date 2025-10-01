Home Articoli Il disco in evidenza: Bleeds, 2025, degli Wednesday
Categorie: ArticoliDischi in evidenzaMusica

Il disco in evidenza: Bleeds, 2025, degli Wednesday

Il 19 settembre 2025 gli Wednesday hanno pubblicato Bleeds, il loro sesto album per Dead Oceans. Anticipato da quattro singoli, segna l’ingresso del bassista Ethan Baechtold e l’uscita dai tour del chitarrista MJ Lenderman. Un lavoro coeso che unisce narrativa, energia e radici southern gothic.

Pubblicato da
Redazione
1 Ottobre 2025

Wednesday (press photo)

Il 19 settembre 2025 gli Wednesday hanno pubblicato per Dead Oceans il loro sesto album in studio, Bleeds. Prodotto da Alex Farrar, già al lavoro con la band su Twin Plagues (2021) e Rat Saw God (2023), il disco segna una nuova fase nella carriera del gruppo e consolida il loro percorso musicale.

Un lavoro di coesione e identità

Bleeds è stato anticipato dai singoli Elderberry Wine, Wound Up Here (By Holdin On), Pick Up That Knife e Bitter Everyday. L’album è il primo a includere il bassista Ethan Baechtold, entrato in formazione nel 2023. Al tempo stesso, segna un cambiamento sul fronte live: il chitarrista MJ Lenderman ha annunciato che non parteciperà più ai tour, pur restando un membro attivo in studio. Per i concerti, sarà sostituito da Jake Pugh. Secondo la frontwoman Karly Hartzman, questo lavoro rappresenta il vero suono dei Wednesday, una sintesi maturata dopo anni di ricerca stilistica. L’album è stato definito il “successore spirituale” di Rat Saw God e si inserisce nella tradizione di quello che la band chiama “Creek Rock”.

Un disco tra passato e nuove direzioni

Molti brani di Bleeds sono stati scritti prima della fine della relazione tra Hartzman e Lenderman, conclusasi nel 2024. Alcuni testi lasciano intuire le difficoltà vissute, senza però trasformare il disco in un racconto cupo. Al contrario, Hartzman lo descrive come un lavoro segnato da realismo e attitudine southern gothic, con sonorità intense ma capaci di lasciare spazio a una sottile vitalità. Il titolo stesso nasce da Reality TV Argument Bleeds, brano che ha ispirato la scelta definitiva, evocando un legame diretto con il nome della band.

Scrittura e sonorità

La forza di Bleeds risiede nella scrittura di Karly Hartzman, che unisce attenzione ai dettagli e capacità narrativa. I testi intrecciano elementi autobiografici, osservazioni della realtà e immagini frammentarie che riflettono un vissuto personale, ma al tempo stesso universale. In studio, il gruppo – composto da Xandy Chelmis, Alan Miller, Ethan Baechtold e MJ Lenderman – ha collaborato per dare equilibrio ai brani, con arrangiamenti che mescolano rock, country, indie-pop e rumore controllato. La coesione tra le varie anime del gruppo emerge con più chiarezza che mai.

Conclusione

Con Bleeds gli Wednesday firmano il disco più rappresentativo della loro carriera. Un lavoro che raccoglie esperienze, transizioni e nuove energie, confermando la band come una delle realtà più interessanti della scena rock contemporanea. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 1 Ottobre 2025

Condividi
Pubblicato da
Redazione
1 Ottobre 2025

Articoli recenti

Calcio UEFA Champions League: dirette live, streaming, risultati, classifica e marcatori. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

1 Ottobre 2025

Prima lezione di storia della lingua italiana di Luca Serianni, una guida essenziale per capire le radici dell’italiano

1 Ottobre 2025

Il disco in evidenza: Glory, 2025, di Perfume Genius

30 Settembre 2025

Il fatto del giorno: la notizia di oggi più rilevante su Google News

30 Settembre 2025

Concerti e festival: calendario 2025-26 con date aggiornate

30 Settembre 2025

Highlights calcio Serie A 2025-2026: gol, parate e azioni spettacolari del campionato di calcio italiano

30 Settembre 2025