Il disco in evidenza: Bleeds, 2025, degli Wednesday

Il 19 settembre 2025 gli Wednesday hanno pubblicato per Dead Oceans il loro sesto album in studio, Bleeds. Prodotto da Alex Farrar, già al lavoro con la band su Twin Plagues (2021) e Rat Saw God (2023), il disco segna una nuova fase nella carriera del gruppo e consolida il loro percorso musicale.

Un lavoro di coesione e identità

Bleeds è stato anticipato dai singoli Elderberry Wine, Wound Up Here (By Holdin On), Pick Up That Knife e Bitter Everyday. L’album è il primo a includere il bassista Ethan Baechtold, entrato in formazione nel 2023. Al tempo stesso, segna un cambiamento sul fronte live: il chitarrista MJ Lenderman ha annunciato che non parteciperà più ai tour, pur restando un membro attivo in studio. Per i concerti, sarà sostituito da Jake Pugh. Secondo la frontwoman Karly Hartzman, questo lavoro rappresenta il vero suono dei Wednesday, una sintesi maturata dopo anni di ricerca stilistica. L’album è stato definito il “successore spirituale” di Rat Saw God e si inserisce nella tradizione di quello che la band chiama “Creek Rock”.

Un disco tra passato e nuove direzioni

Molti brani di Bleeds sono stati scritti prima della fine della relazione tra Hartzman e Lenderman, conclusasi nel 2024. Alcuni testi lasciano intuire le difficoltà vissute, senza però trasformare il disco in un racconto cupo. Al contrario, Hartzman lo descrive come un lavoro segnato da realismo e attitudine southern gothic, con sonorità intense ma capaci di lasciare spazio a una sottile vitalità. Il titolo stesso nasce da Reality TV Argument Bleeds, brano che ha ispirato la scelta definitiva, evocando un legame diretto con il nome della band.

Scrittura e sonorità

La forza di Bleeds risiede nella scrittura di Karly Hartzman, che unisce attenzione ai dettagli e capacità narrativa. I testi intrecciano elementi autobiografici, osservazioni della realtà e immagini frammentarie che riflettono un vissuto personale, ma al tempo stesso universale. In studio, il gruppo – composto da Xandy Chelmis, Alan Miller, Ethan Baechtold e MJ Lenderman – ha collaborato per dare equilibrio ai brani, con arrangiamenti che mescolano rock, country, indie-pop e rumore controllato. La coesione tra le varie anime del gruppo emerge con più chiarezza che mai.

Conclusione

Con Bleeds gli Wednesday firmano il disco più rappresentativo della loro carriera. Un lavoro che raccoglie esperienze, transizioni e nuove energie, confermando la band come una delle realtà più interessanti della scena rock contemporanea. (La redazione)