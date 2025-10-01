Prima lezione di storia della lingua italiana di Luca Serianni, una guida essenziale per capire le radici dell’italiano

Luca Serianni è stato tra i più autorevoli studiosi della linguistica italiana e nel 2022 ha dedicato a Laterza il volume Prima lezione di storia della lingua italiana. L’opera accompagna il lettore in un viaggio che parte dal latino per arrivare all’italiano moderno, mettendo in luce il passaggio dalla lingua popolare a quella poetica e il ruolo dei contesti sociali e culturali. Il libro è una guida essenziale per comprendere come la lingua italiana si sia formata e trasformata attraverso i secoli, con esempi chiari e spiegazioni accessibili. La scrittura sobria e precisa consente anche a chi non ha una formazione specialistica di avvicinarsi a una materia complessa.

Struttura e approccio del volume

La caratteristica principale di questa “prima lezione” è la trasparenza del discorso. Serianni riduce al minimo i tecnicismi, limitando la bibliografia a pochi strumenti indispensabili. Tuttavia, non rinuncia a introdurre alcuni concetti specialistici, spiegandoli nel momento stesso in cui compaiono. Un elemento distintivo è la presenza di un indice delle parole e degli argomenti, pensato per rendere immediata la consultazione. La scelta di non appesantire il testo con continui rimandi è bilanciata da riferimenti mirati, in particolare a brani in latino e ai tre grandi autori del Trecento: Dante, Petrarca e Boccaccio.

Gli strumenti linguistici adottati

Nel volume, Serianni utilizza segni convenzionali per chiarire il passaggio da una lingua all’altra. Il simbolo “>” indica la trasformazione (vultum > volto), mentre “<” segnala la provenienza (volto < vultum). L’asterisco, invece, assume diversi valori: dalla ricostruzione di forme non attestate fino alla segnalazione di esiti virtuali o di costruzioni agrammaticali. Questa attenzione alla precisione terminologica dimostra la volontà di unire rigore scientifico e chiarezza divulgativa, offrendo al lettore strumenti concreti per comprendere i processi storici della lingua.

Luca Serianni, un maestro della linguistica

Luca Serianni (1947-2022) è stato linguista, filologo e accademico, membro dei Lincei e della Crusca. Professore di Storia della lingua italiana in diverse università, tra cui la Sapienza di Roma, ha dato contributi fondamentali sulla grammatica italiana, sulla lingua letteraria e sul linguaggio specialistico. Per Laterza ha firmato altri volumi significativi, come Prima lezione di grammatica, L’ora d’italiano. Scuola e materie umanistiche e Leggere, scrivere, argomentare. Con Prima lezione di storia della lingua italiana ha offerto un testo destinato a rimanere un punto di riferimento per studenti e studiosi.

Una guida essenziale

Prima lezione di storia della lingua italiana di Luca Serianni non è soltanto un libro introduttivo: è un’opera che mostra la vitalità e la ricchezza dell’italiano come lingua storica e culturale. Il metodo di Serianni riesce a coniugare rigore e chiarezza, dimostrando come lo studio delle origini linguistiche non appartenga solo agli specialisti, ma a chiunque desideri capire meglio le radici della propria identità culturale. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon