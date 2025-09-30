Il disco in evidenza: Glory, 2025, di Perfume Genius

Il 28 marzo 2025 è uscito Glory, il settimo album di Perfume Genius, pubblicato da Matador Records. Il progetto segna una tappa significativa per Mike Hadreas, che ha scelto di aprire il proprio processo creativo a una collaborazione più ampia e strutturata con musicisti e produttori di rilievo.

Un lavoro collettivo dal respiro ampio

Glory rappresenta un momento di svolta nella carriera di Perfume Genius. L’album è stato sviluppato insieme al compagno di vita e di scrittura Alan Wyffels e al produttore Blake Mills, con il contributo di una band mai così compatta. Alla formazione hanno preso parte Meg Duffy e Greg Uhlmann alle chitarre, Tim Carr e Jim Keltner alla batteria e Pat Kelly al basso.

La forza di questo disco risiede nella capacità di armonizzare immaginazione oscura e intensità musicale con un approccio più umano e accessibile. Le sonorità muscolari e stratificate danno corpo a un lavoro che non rinuncia alla fragilità, ma la trasforma in energia condivisa.

Una nuova direzione creativa

Con Glory, Hadreas esplora la tensione tra dimensione intima e vita pubblica. Negli ultimi quindici anni l’artista ha vissuto un continuo confronto tra il desiderio di isolamento e l’esposizione globale legata ai tour e alla promozione dei suoi dischi.

Il nuovo metodo compositivo ha lasciato più spazio alla band, rendendo l’esperienza di scrittura e arrangiamento più corale e aperta. Questa scelta ha reso l’album più immediato e al tempo stesso vulnerabile, segnando un’evoluzione rispetto alle produzioni precedenti.

Collaborazioni e ospiti

Un elemento che arricchisce ulteriormente Glory è la presenza della cantautrice Aldous Harding, che offre un contributo speciale a uno dei brani. La collaborazione aggiunge sfumature nuove al disco, integrandosi perfettamente con l’estetica musicale di Perfume Genius.

Un album intenso

Con Glory, Perfume Genius consegna al pubblico un album intenso e profondamente collaborativo, che segna un capitolo maturo della sua carriera. Il disco non solo amplia la gamma sonora dell’artista, ma riflette anche un percorso personale fatto di apertura, vulnerabilità e desiderio di connessione. (La redazione)