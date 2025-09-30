Il disco in evidenza: Glory, 2025, di Perfume Genius

Il 28 marzo 2025 è uscito Glory, settimo album di Perfume Genius pubblicato da Matador Records. Mike Hadreas apre a un processo creativo più collaborativo con Alan Wyffels, Blake Mills e una band d’eccezione. Un disco che unisce intensità sonora, fragilità e desiderio di connessione.
Glory rappresenta un momento di svolta nella carriera di Perfume Genius. L’album è stato sviluppato insieme al compagno di vita e di scrittura Alan Wyffels e al produttore Blake Mills, con il contributo di una band mai così compatta. Alla formazione hanno preso parte Meg Duffy e Greg Uhlmann alle chitarre, Tim Carr e Jim Keltner alla batteria e Pat Kelly al basso.
La forza di questo disco risiede nella capacità di armonizzare immaginazione oscura e intensità musicale con un approccio più umano e accessibile. Le sonorità muscolari e stratificate danno corpo a un lavoro che non rinuncia alla fragilità, ma la trasforma in energia condivisa.
Con Glory, Hadreas esplora la tensione tra dimensione intima e vita pubblica. Negli ultimi quindici anni l’artista ha vissuto un continuo confronto tra il desiderio di isolamento e l’esposizione globale legata ai tour e alla promozione dei suoi dischi.
Il nuovo metodo compositivo ha lasciato più spazio alla band, rendendo l’esperienza di scrittura e arrangiamento più corale e aperta. Questa scelta ha reso l’album più immediato e al tempo stesso vulnerabile, segnando un’evoluzione rispetto alle produzioni precedenti.
Un elemento che arricchisce ulteriormente Glory è la presenza della cantautrice Aldous Harding, che offre un contributo speciale a uno dei brani. La collaborazione aggiunge sfumature nuove al disco, integrandosi perfettamente con l’estetica musicale di Perfume Genius.
Con Glory, Perfume Genius consegna al pubblico un album intenso e profondamente collaborativo, che segna un capitolo maturo della sua carriera. Il disco non solo amplia la gamma sonora dell’artista, ma riflette anche un percorso personale fatto di apertura, vulnerabilità e desiderio di connessione. (La redazione)
