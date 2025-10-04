L’incontro creativo tra gli Avett Brothers e Mike Patton

The Avett Brothers e Mike Patton annunciano l’esordio del progetto AVTT/PTTN, in uscita il 14 novembre 2025 per Ramseur Records e Ipecac Recordings, in collaborazione con Thirty Tigers. Un incontro artistico che unisce radici folk e spirito sperimentale, dando vita a un disco che promette di ampliare i confini dell’Americana.

Un’alleanza nata dalla stima reciproca

Il progetto AVTT/PTTN nasce da anni di ammirazione e scambi musicali tra Patton e i fratelli Seth e Scott Avett. Quello che inizialmente era un confronto creativo a distanza è diventato un vero percorso condiviso. Dalle bozze scambiate tra i tre protagonisti del progetto, è nato un repertorio originale, costruito con equilibrio e libertà.

Un album tra armonie e nuove sonorità

Il disco, prodotto dal trio con il supporto di Dana Nielsen (già al lavoro con Metallica e Rihanna), si apre con Dark Night of My Soul, dove la voce di Patton si intreccia con quella degli Avett in un dialogo intenso. Tra i brani spiccano il folk ruvido di The Ox Driver’s Song, il fuzz di Heaven’s Breath e la delicatezza del singolo Eternal Love. Ogni canzone porta i segni di un processo creativo unico, che ha visto ciascun membro contribuire a ridefinire le idee dell’altro, fino a ottenere un lavoro corale e originale.

La storia dei protagonisti

Gli Avett Brothers, quattro volte candidati ai Grammy, hanno segnato l’Americana contemporanea con album come I and Love and You e The Carpenter, conquistando pubblico e critica. La loro carriera spazia da produzioni in vetta alla Billboard a progetti teatrali come Swept Away, attualmente a Broadway. Mike Patton, leader dei Faith No More e dei Mr. Bungle, ha costruito un percorso eclettico che attraversa rock, avanguardia, colonne sonore e sperimentazioni vocali. Dalla fondazione di Ipecac Recordings al progetto orchestrale Mondo Cane, la sua carriera testimonia un approccio senza confini.

Tracklist di AVTT/PTTN

Dark Night of My Soul To Be Known Heaven’s Breath Too Awesome Disappearing Eternal Love The Ox Driver’s Song The Things I Do Received

Conclusione

AVTT/PTTN è più di una semplice collaborazione: è un incontro di mondi e linguaggi musicali. L’unione tra la sensibilità folk degli Avett e l’attitudine sperimentale di Patton dà forma a un esordio che guarda oltre le etichette, portando nuova linfa all’Americana e al folk-rock contemporaneo. (La redazione)