Home Articoli Targa Mei Musicletter 2025: a Faenza premiati i protagonisti dell’informazione musicale sul web
Articoli

Targa Mei Musicletter 2025: a Faenza premiati i protagonisti dell’informazione musicale sul web

Si è svolta a Faenza la XIII edizione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale per l'informazione musicale sul web ideato da Luca D’Ambrosio con Giordano Sangiorgi del MEI. Riconoscimenti 2025 a Fabio Cerbone di Rootshighway per il Miglior sito web, Diego Perugini di Mannaggiallamusica per il Miglior blog personale e Manuele Maestri di Musica Senza Confini per il Miglior progetto musicale di inclusione sociale.

Pubblicato da
Redazione
4 Ottobre 2025

Diego Perugini, Luca D'Ambrosio, Fabio Cerbone, Manuele Maestri (press photo)

Sabato 4 ottobre, presso la Galleria Comunale d’Arte di Faenza, si è svolta la premiazione della XIII edizione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale dedicato all’informazione musicale sul web, ideato e curato da Luca D’Ambrosio in collaborazione con Giordano Sangiorgi del MEI. La celebrazione ha avuto luogo nel corso del MEI – Meeting degli Indipendenti di Faenza, nell’ambito del Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus.

I protagonisti del 2025

A ricevere i riconoscimenti della Targa Mei Musicletter 2025 sono stati Fabio Cerbone di Rootshighway per il Miglior sito web, Diego Perugini di Mannaggiallamusica per il Miglior blog personale e Manuele Maestri di Musica Senza Confini per il Miglior progetto musicale di inclusione sociale.

Il premio speciale

Come ogni anno, un momento importante è l’assegnazione di un premio speciale, unico e irripetibile, teso a valorizzare e a rafforzare il riconoscimento e la manifestazione stessa, confermando la volontà di sostenere la cultura musicale indipendente e l’informazione di qualità.

Passione e competenza

La Targa Mei Musicletter continua così a rappresentare un punto di riferimento per l’informazione musicale italiana sul web, mettendo in evidenza quelle realtà che, con passione e competenza, contribuiscono a diffondere la cultura della musica indipendente e non solo. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 4 Ottobre 2025

Condividi
Pubblicato da
Redazione
4 Ottobre 2025

Articoli recenti

Ghali, il primo artista italiano a parlare pubblicamente di genocidio durante il Festival di Sanremo 2024

5 Ottobre 2025

Serie A e B 2025-2026: risultati, classifiche, marcatori e partite live streaming

5 Ottobre 2025

Il fatto del giorno: la notizia di oggi più rilevante su Google News

5 Ottobre 2025

Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.it

5 Ottobre 2025

Concerti e festival: calendario 2025-26 con date aggiornate

5 Ottobre 2025

5 concerti che hanno fatto la storia del rock

4 Ottobre 2025