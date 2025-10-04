Targa Mei Musicletter 2025: a Faenza premiati i protagonisti dell’informazione musicale sul web

Sabato 4 ottobre, presso la Galleria Comunale d’Arte di Faenza, si è svolta la premiazione della XIII edizione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale dedicato all’informazione musicale sul web, ideato e curato da Luca D’Ambrosio in collaborazione con Giordano Sangiorgi del MEI. La celebrazione ha avuto luogo nel corso del MEI – Meeting degli Indipendenti di Faenza, nell’ambito del Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus.

I protagonisti del 2025

A ricevere i riconoscimenti della Targa Mei Musicletter 2025 sono stati Fabio Cerbone di Rootshighway per il Miglior sito web, Diego Perugini di Mannaggiallamusica per il Miglior blog personale e Manuele Maestri di Musica Senza Confini per il Miglior progetto musicale di inclusione sociale.

Il premio speciale

Come ogni anno, un momento importante è l’assegnazione di un premio speciale, unico e irripetibile, teso a valorizzare e a rafforzare il riconoscimento e la manifestazione stessa, confermando la volontà di sostenere la cultura musicale indipendente e l’informazione di qualità.

Passione e competenza

La Targa Mei Musicletter continua così a rappresentare un punto di riferimento per l’informazione musicale italiana sul web, mettendo in evidenza quelle realtà che, con passione e competenza, contribuiscono a diffondere la cultura della musica indipendente e non solo. (La redazione)

