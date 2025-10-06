Tra rock’n’roll e Pianura Padana: il racconto di Marco Denti che unisce musica, letteratura e natura

La terra di tutti. Dal rock’n’roll all’orto, un mondo diverso è il nuovo libro di Marco Denti, pubblicato da Jimenez Edizioni. Un racconto che unisce poesia e concretezza, attraversando i campi della Pianura Padana per esplorare il legame tra uomo, natura e musica. Un invito a riscoprire un modo più autentico di abitare il mondo, dove la terra diventa simbolo di equilibrio e consapevolezza.

Dalla cascina alla consapevolezza: il turning point di una vita

Il punto di svolta nella vita di Marco Denti è stato il servizio civile in una cascina, accanto a persone emarginate. Tra campi da coltivare, animali da allevare e le note di John Mellencamp in sottofondo, l’autore ha scoperto un nuovo modo di guardare il mondo. Da quell’esperienza è nata, anni dopo, la realtà degli Orti del Pellicano, un modello di welfare alternativo fondato sull’agricoltura sociale. Ma questo libro non è un diario di quell’esperienza, bensì una riflessione più ampia: un viaggio nel valore del tempo, del lavoro e del legame con la terra.

Un racconto che unisce musica, letteratura e natura

In La terra di tutti, Denti intreccia memorie personali e suggestioni artistiche, mescolando il ritmo del rock’n’roll con la lentezza delle stagioni. Passeggia nella Valgrassa, lungo i fiumi e i campi della Pianura Padana, osservando la saggezza nascosta della natura: l’acqua che scorre, gli aironi in volo, la pioggia che rinnova la terra. Il libro diventa così una meditazione sul nostro rapporto con il pianeta. Ogni immagine, ogni suono, ogni ricordo rimanda a una domanda semplice ma radicale: come possiamo tornare a far parte del mondo in modo consapevole?

Un invito a rallentare e osservare

La terra di tutti è una riflessione sull’ascolto e sulla lentezza.

Denti ci invita a guardare oltre la superficie, a riconoscere la bellezza nascosta nella fatica quotidiana, a riscoprire la connessione tra corpo, ambiente e cultura. È un libro che unisce la concretezza del lavoro nei campi alla poesia della vita semplice, senza nostalgie ma con la forza di una visione rinnovata.

Chi è Marco Denti

Marco Denti è scrittore e giornalista. Si occupa di musica e letteratura, con particolare attenzione all’immaginario rock’n’roll. Ha collaborato con riviste come Il Mucchio Selvaggio, Feedback, Buscadero, Pulp, Late for the Sky e Il Blues, oltre che con il sito RootsHighway.

Tra le sue pubblicazioni figurano Alias Bob Dylan, U2 a Sarajevo, le biografie di Jim Morrison, William Burroughs e Margaret Thatcher.

Nel 2020 ha pubblicato il romanzo Forze speciali e successivamente Neil Young. Tutti i testi commentati (Arcana). Dal 2015 è responsabile della comunicazione degli Orti del Pellicano. Vive e lavora a Lodi.

Tornare alla terra per ritrovare se stessi

Con La terra di tutti, Marco Denti propone una prospettiva diversa: rallentare, osservare e ascoltare la natura per ritrovare un equilibrio perduto. Il libro è una riflessione sul rapporto tra cultura e ambiente, tra musica e silenzio, tra la terra e chi la abita. Un invito a ricominciare da ciò che è essenziale, proprio come l’acqua che scorre verso il basso: semplice, naturale, costante. (La redazione)

