Il disco in evidenza: The Passionate Ones, 2025, di Nourished by Time

Con The Passionate Ones, Nourished by Time (all’anagrafe di Baltimora Marcus Elliot Brown) firma il suo secondo album e inaugura una nuova fase artistica sotto l’etichetta XL Recordings. Pubblicato il 22 agosto 2025, il disco arriva dopo l’EP Catching Chickens del 2024 e il debutto Erotic Probiotic 2 del 2023, lavori che hanno già rivelato l’identità musicale di Marcus Elliot Brown, artista originario di Baltimora. L’album rappresenta una tappa decisiva nella maturazione di un suono unico, costruito sull’incontro tra jazz, punk, indie, hip hop, elettronica e R&B. Una miscela che riflette la vitalità e la complessità del contesto urbano in cui è cresciuto l’artista.

Un viaggio tra amore, lavoro e disillusione

Registrato tra Baltimora, Londra e New York, The Passionate Ones è una sorta di sermone laico: dodici brani che esplorano le tensioni del tardo capitalismo e la ricerca di senso in un mondo in trasformazione.

Attraverso un linguaggio sonoro denso e stratificato, Brown affronta temi come l’amore, il lavoro, l’esistenzialismo, i sogni e la speranza, costruendo un racconto intimo e collettivo al tempo stesso. Ogni traccia è un atto di resistenza creativa, una testimonianza di come l’arte possa diventare uno strumento di sopravvivenza e una forma di libertà personale. Nel disco emerge una tensione costante tra disillusione e fiducia, tra rovina e rinascita.

Conclusione

Con The Passionate Ones, Nourished by Time costruisce un ritratto moderno dell’artista americano, sospeso tra il desiderio di autenticità e la necessità di adattarsi a un sistema in crisi. Il risultato è un’opera che trasforma la vulnerabilità in forza creativa, capace di unire introspezione e critica sociale in un equilibrio raro. Un disco che non offre risposte definitive, ma apre spazi di riflessione e immaginazione nel cuore delle contraddizioni contemporanee. (La redazione)