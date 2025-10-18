Home Articoli I Gazpacho tornano con il nuovo album Magic 8-Ball: otto storie di infinito e introspezione
I Gazpacho tornano con il nuovo album Magic 8-Ball: otto storie di infinito e introspezione

Il 31 ottobre 2025 i Gazpacho pubblicano Magic 8-Ball, il dodicesimo album in studio per Kscope. Otto brani che esplorano l’infinito, il destino e la ciclicità dell’esistenza, con un suono stratificato e concentrato. Un nuovo capitolo per una delle band più innovative del progressive contemporaneo.

Gazpacho (ph. Nina Kromer)

Il ritorno dei Gazpacho segna un nuovo capitolo nella loro evoluzione artistica. Il dodicesimo album in studio, Magic 8-Ball, uscirà il 31 ottobre 2025 per Kscope, confermando la visione unica della band norvegese nel panorama del progressive rock contemporaneo.

Un concept sul destino e l’inevitabilità

Magic 8-Ball ruota intorno all’idea di casualità e destino, un gioco di domande e risposte che si ripete all’infinito. Ogni brano esplora la tensione tra libero arbitrio e ciclicità, evocando la sensazione di un percorso che si ripete con forme diverse ma con lo stesso esito. L’infinito è il cuore concettuale dell’album. Ogni canzone diventa una storia che riflette la condizione umana, intrecciando introspezione e simbolismo con la poetica visionaria tipica dei Gazpacho.

Otto brani, nessun eccesso

Dal punto di vista musicale, Magic 8-Ball si distingue per un approccio più concentrato e diretto. Il suono resta dilatato, stratificato ed emozionante, ma senza elementi superflui. Otto storie essenziali che condensano la tensione narrativa e sonora della band, dimostrando una maturità raggiunta dopo anni di ricerca. Il disco è stato mixato da Thomas Juth – noto per il suo lavoro con a-ha, Elton John, Paul McCartney e Cat Stevens – e masterizzato da Hans Olsson alla Svenska Grammofonstudion Mastering, garanzia di un risultato tecnico impeccabile.

Un percorso di costante innovazione

Considerati tra i gruppi più innovativi del progressive moderno, i Gazpacho hanno costruito nel tempo una fan base fedele grazie alla loro capacità di unire art rock e narrazione cinematografica.
Dopo il capolavoro Night (2007) e l’intenso Demon (2014), la band ha continuato ad ampliare i confini della musica progressiva, consolidando uno stile che unisce emotività e rigore compositivo. Nel corso della loro carriera, i Gazpacho hanno calcato i palchi di tutta Europa e condiviso il tour con i Marillion, confermandosi artisti capaci di connettersi profondamente con il pubblico. La loro musica non solo racconta, ma accompagna chi ascolta in un viaggio di riflessione e scoperta.

Conclusione

Con Magic 8-Ball, i Gazpacho riaffermano il proprio ruolo di protagonisti nel panorama del progressive rock contemporaneo.
Un album che unisce introspezione, precisione sonora e coerenza narrativa, offrendo un’esperienza musicale che riflette il mistero e la bellezza dell’infinito. (La redazione)

Pubblicato da
Redazione
18 Ottobre 2025

