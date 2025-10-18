I Gazpacho tornano con il nuovo album Magic 8-Ball: otto storie di infinito e introspezione

Il ritorno dei Gazpacho segna un nuovo capitolo nella loro evoluzione artistica. Il dodicesimo album in studio, Magic 8-Ball, uscirà il 31 ottobre 2025 per Kscope, confermando la visione unica della band norvegese nel panorama del progressive rock contemporaneo.

Un concept sul destino e l’inevitabilità

Magic 8-Ball ruota intorno all’idea di casualità e destino, un gioco di domande e risposte che si ripete all’infinito. Ogni brano esplora la tensione tra libero arbitrio e ciclicità, evocando la sensazione di un percorso che si ripete con forme diverse ma con lo stesso esito. L’infinito è il cuore concettuale dell’album. Ogni canzone diventa una storia che riflette la condizione umana, intrecciando introspezione e simbolismo con la poetica visionaria tipica dei Gazpacho.

Otto brani, nessun eccesso

Dal punto di vista musicale, Magic 8-Ball si distingue per un approccio più concentrato e diretto. Il suono resta dilatato, stratificato ed emozionante, ma senza elementi superflui. Otto storie essenziali che condensano la tensione narrativa e sonora della band, dimostrando una maturità raggiunta dopo anni di ricerca. Il disco è stato mixato da Thomas Juth – noto per il suo lavoro con a-ha, Elton John, Paul McCartney e Cat Stevens – e masterizzato da Hans Olsson alla Svenska Grammofonstudion Mastering, garanzia di un risultato tecnico impeccabile.

Un percorso di costante innovazione

Considerati tra i gruppi più innovativi del progressive moderno, i Gazpacho hanno costruito nel tempo una fan base fedele grazie alla loro capacità di unire art rock e narrazione cinematografica.

Dopo il capolavoro Night (2007) e l’intenso Demon (2014), la band ha continuato ad ampliare i confini della musica progressiva, consolidando uno stile che unisce emotività e rigore compositivo. Nel corso della loro carriera, i Gazpacho hanno calcato i palchi di tutta Europa e condiviso il tour con i Marillion, confermandosi artisti capaci di connettersi profondamente con il pubblico. La loro musica non solo racconta, ma accompagna chi ascolta in un viaggio di riflessione e scoperta.

Conclusione

Con Magic 8-Ball, i Gazpacho riaffermano il proprio ruolo di protagonisti nel panorama del progressive rock contemporaneo.

Un album che unisce introspezione, precisione sonora e coerenza narrativa, offrendo un’esperienza musicale che riflette il mistero e la bellezza dell’infinito. (La redazione)