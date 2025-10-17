Hilary Woods con il nuovo album Night CRIÚ

Hilary Woods annuncia il suo nuovo progetto Night CRIÚ, in uscita il 31 ottobre per Sacred Bones. Dopo due album strumentali sperimentali, Feral Hymns (2021) e Acts of Light (2023), l’artista irlandese torna alla forma canzone, valorizzando la propria voce e uno stile profondamente personale.

Un ritorno alla voce e alla forma canzone

Il nuovo lavoro di Hilary Woods si compone di sette brani che esplorano un intimo ecosistema di luci e ombre. Ogni traccia utilizza armonie vocali e testi come strumenti per rientrare nel corpo e riscoprire la propria identità, sradicando vecchi copioni emotivi.

I fili sonori di Night CRIÚ richiamano crepe e margini, personaggi dormienti che affiorano di notte e cercano di essere integrati alla luce del giorno. Nonostante la sua essenzialità, il disco respira in una distesa emotiva tipica delle composizioni di Woods, confermando la ricerca continua di nuove direzioni artistiche.

Tematiche e suggestioni

Night CRIÚ si distingue per la sua capacità di coniugare ribellione e introspezione. Il disco rivendica e piange l’innocenza perduta, cercando di integrare le parti frammentate del sé e rendere cosciente l’inconscio. A livello testuale, Woods sovverte e riconfigura le relazioni interpersonali, con parole che emergono dall’oscurità per sbocciare verso la luce.

Le influenze che hanno ispirato l’album spaziano dal cinema ceco e italiano degli esordi, alla rinascita della lingua indigena, alla partecipazione a parate, alla musica antica e alla gioia della danza. La produzione riflette anche l’attuale collettiva difesa dei valori umani di fronte all’oppressione.

Produzione e collaborazioni

Registrato tra la costa occidentale dell’Irlanda, Dublino, Londra, Lettonia e Richmond tra il 2023 e il gennaio 2025, Night CRIÚ è scritto e prodotto da Hilary Woods. Il mixaggio è curato da Dean Hurley, con produzione aggiuntiva di Oliver Turvey e Dean Hurley, mentre il mastering è affidato a Brian Lucey.

L’album vede la partecipazione di Hannah Fallon, Gabriel Ferrandini, della banda di ottoni The Hangleton e di Ajo Gonsenica. I primi due estratti già disponibili, Endgames e Taper, offrono un assaggio dell’atmosfera unica dell’album.

Conclusione: un disco come esperienza

Night CRIÚ rappresenta per Hilary Woods più di un semplice album. Ogni disco è una zattera, un’istantanea, un segno sulla sabbia, un modo di affermare la propria esistenza e il valore dell’arte. Con questo lavoro, l’artista irlandese conferma la sua capacità di coniugare introspezione e sperimentazione sonora, offrendo al pubblico un viaggio emotivo intenso e coinvolgente. (La redazione)