Sanremo Giovani 2025: oltre 500 candidature

Sanremo Giovani 2025 si prepara a una nuova edizione all’insegna della vitalità del panorama musicale italiano. La piattaforma della Direzione Intrattenimento Prime Time ha chiuso con 524 domande di partecipazione approvate, segno di un mercato discografico ancora in salute e di una trasmissione capace di rinnovare il proprio appeal. Alla conduzione, per l’edizione di quest’anno, ci sarà Gianluca Gazzoli, podcaster e conduttore radiofonico che guiderà le cinque puntate in programma su Rai 2.

I numeri della selezione

Tra i 524 candidati, 492 sono artisti singoli (287 uomini e 205 donne) e 32 gruppi. Il Sud si impone con 197 proposte, pari al 37,6% del totale, seguito dal Nord con 162 (30,92%) e dal Centro con 139 (26,52%). In crescita la partecipazione dall’Estero, con 26 candidature provenienti da diversi Paesi, persino dal Kirghizistan. Le Case Discografiche iscritte sono 206, di cui 197 italiane e 7 estere. Tra le regioni italiane, il Lazio guida la classifica con 88 partecipanti, seguito da Campania (67), Lombardia (66), Sicilia (52) e Toscana (32). Chiude la Valle d’Aosta con un solo rappresentante. Anche i più giovani fanno sentire la propria voce: sono 14 i minorenni che hanno presentato domanda, tra singoli e gruppi.

La Commissione e la selezione dei 34 finalisti

La Commissione Musicale, presieduta da Carlo Conti in veste di Direttore Artistico, è composta da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Dopo aver esaminato i brani a partire da settembre, il gruppo ha individuato 34 artisti ammessi alle audizioni dal vivo, che si svolgeranno nella Sala A di Via Asiago. I 34 artisti selezionati includono 33 solisti (15 donne e 18 uomini) e 1 gruppo composto da tre membri maschili. La provenienza è varia: 10 dal Nord, 8 dal Sud, 14 dal Centro e 2 dall’Estero.

Le tappe televisive verso la finale

Dalle audizioni emergeranno 24 artisti che parteciperanno alle cinque puntate di Sanremo Giovani 2025, in onda su Rai 2 dallo Studio A di Via Asiago l’11, 18 e 25 novembre, e il 2 dicembre. La semifinale del 9 dicembre determinerà i sei finalisti che si esibiranno al Teatro del Casinò di Sanremo il 14 dicembre, durante la serata Sarà Sanremo.

A questi si aggiungeranno due artisti provenienti da Area Sanremo, scelti nei primi giorni di dicembre dalla Commissione Rai. Secondo il regolamento, solo i primi due classificati tra i sei finalisti di Sarà Sanremo 2025 potranno accedere alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, insieme ai due vincitori di Area Sanremo.

Conclusione: un trampolino per la nuova musica italiana

L’edizione 2025 di Sanremo Giovani si conferma un osservatorio privilegiato del talento emergente, capace di offrire visibilità e opportunità concrete ai giovani musicisti. La partecipazione numerosa e la qualità delle candidature evidenziano un interesse crescente per la musica italiana, che continua a trovare nella kermesse un punto di riferimento imprescindibile per le nuove generazioni di artisti. (La redazione)