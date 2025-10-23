Anna Calvi con I See A Darkness: un brano che illumina l’oscurità

Anna Calvi torna sulla scena con un nuovo singolo dal titolo I See A Darkness, una cover di Bonnie Prince Billy sospesa tra delicatezza e profondità emotiva. Pubblicata da Domino Record, la canzone vede la partecipazione di Perfume Genius, mentre il videoclip che lo accompagna è diretto da Alexander Brown e prodotto da Alex White. La voce di Anna Calvi, profonda e magnetica, dialoga con quella di Perfume Genius in un intreccio che trasforma la canzone in una conversazione intima. Pur non essendo pensato come duetto, il pezzo trova in questa doppia interpretazione una nuova dimensione sonora e sentimentale.

L’essenza della solitudine come rivelazione

La scelta di I See A Darkness nasce dal desiderio di Anna Calvi di esprimere il valore trasformativo della solitudine. Nella sua visione, l’isolamento non è solo assenza, ma uno spazio in cui comprendere ciò di cui si ha davvero bisogno. Il brano diventa così un viaggio interiore, capace di restituire un senso di umanità e vicinanza attraverso due voci che si completano, una come ombra, l’altra come luce. L’interpretazione con Perfume Genius amplifica la tensione emotiva e l’intensità del testo, rendendo il risultato un’opera di rara sincerità.

Una collaborazione di rara armonia

Nel nuovo singolo, Calvi e Perfume Genius riescono a tradurre in musica il concetto di “famiglia scelta” e l’amore platonico che unisce le persone al di là dei legami tradizionali. L’arrangiamento sobrio e il dialogo vocale sottolineano il valore della vulnerabilità e della connessione umana. L’armonia tra le due voci dà vita a un brano che fluttua tra luce e ombra, rivelando la forza della sensibilità condivisa. La regia di Alexander Brown e la produzione di Alex White completano un quadro di grande coerenza artistica.

un equilibrio tra luce e oscurità

I See A Darkness (feat. Perfume Genius) rappresenta uno dei momenti più intensi del percorso di Anna Calvi. È un invito a guardare dentro se stessi, a riconoscere la solitudine come parte della condizione umana e a trasformarla in arte e connessione. Un brano che sussurra più di quanto gridi, ma lascia un’eco profonda in chi ascolta. (La redazione)