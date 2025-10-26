Archeologia della moda, il saggio di Sofia Gnoli: il patrimonio storico come chiave del successo dei brand

L’amore per il revival, il gusto per il vintage e per il collezionismo, l’importanza del patrimonio culturale di un brand: la moda di oggi è sempre più intrecciata con la sua storia. In un’epoca di globalizzazione e di musealizzazione crescente, le radici e l’identità di una griffe sono diventate elementi fondamentali per consolidare prestigio e desiderabilità. Questo è il cuore del libro Archeologia della moda. Heritage, archivi, comunicazione, scritto da Sofia Gnoli e pubblicato da Carocci, che analizza il ruolo strategico dell’Heritage nella moda contemporanea.

Heritage e identità del brand

L’Heritage rappresenta l’anima storica di un marchio, capace di rafforzarne la reputazione e attrarre nuovi pubblici. Le grandi maison del lusso investono da decenni nella riscoperta delle proprie radici, valorizzando archivi, collezioni storiche e campagne di comunicazione che raccontano il passato senza trascurare il presente. Questa attenzione al patrimonio diventa un potente strumento di marketing, ma anche un elemento culturale che lega la moda alla storia e all’arte.

Archivi e comunicazione

Gli archivi dei marchi non sono semplici depositi di oggetti, ma veri e propri laboratori di ricerca e narrazione. Attraverso documenti, fotografie, bozzetti e capi iconici, le maison possono raccontare storie uniche che rafforzano il legame con il pubblico. L’esperienza di Sofia Gnoli, che ha curato gli archivi storici di Luisa Spagnoli e Federico Forquet, evidenzia come la gestione consapevole del patrimonio sia essenziale per la comunicazione strategica dei brand.

La moda tra passato e presente

La moda contemporanea continua a reinventarsi, ma la sua forza deriva dal rispetto e dalla valorizzazione delle origini. Iniziative come il ciclo di incontri Ephimera. Dialoghi sulla moda e la mostra Rara Avis. Moda in volo alle Uccelliere Farnesiane testimoniano l’interesse crescente per l’integrazione tra storia e attualità. La ricerca accademica di Sofia Gnoli all’Università IULM di Milano e la sua collaborazione con testate giornalistiche come la Repubblica, La Stampa, Il Venerdì e Vogue Italia sottolineano l’importanza di un approccio rigoroso e consapevole allo studio della moda.

Conclusione: un patrimonio da valorizzare

La moda non è solo tendenza e innovazione, ma anche memoria e identità. Il patrimonio storico di un brand diventa così un vero e proprio capitale culturale, capace di guidare strategie creative e di consolidare la desiderabilità sul mercato globale. Archeologia della moda di Sofia Gnoli invita a considerare il passato non come un limite, ma come una risorsa preziosa per il presente e il futuro dell’industria. (La redazione)

