Gli Ulan Bator tornano con Dark Times: un viaggio sonoro tra introspezione ed energia post-punk

Gli Ulan Bator si apprestano a pubblicare il nuovo album Dark Times, in uscita il 26 novembre 2025. Dieci brani che intrecciano la poesia della canzone francese, l’energia del post-punk e i ritmi krautrock, confermando l’evoluzione sonora del gruppo e la sua capacità di fondere generi diversi in un insieme coerente.
Gli Ulan Bator annunciano l’uscita del nuovo album Dark Times, disponibile dal 26 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in CD esclusivamente sul sito acidcobra.eu. Dopo il singolo L’Impératrice, pubblicato il 12 settembre scorso, la band prosegue il proprio percorso di ricerca artistica con un lavoro che conferma la loro identità sperimentale e in continua evoluzione.
In Dark Times, il gruppo propone dieci brani che attraversano territori sonori diversi, creando un equilibrio tra introspezione e impeto ritmico. L’album fonde la poesia della canzone francese con la forza del post-punk e le atmosfere ipnotiche del krautrock, offrendo un ascolto denso e stratificato. Ogni traccia contribuisce a delineare un paesaggio musicale coerente e riconoscibile, dove ogni elemento trova la propria collocazione naturale.
Con Dark Times, gli Ulan Bator riaffermano la loro attitudine alla sperimentazione consapevole, mantenendo una visione artistica personale e autentica. L’album rappresenta una tappa significativa nella loro traiettoria creativa, confermando la capacità del gruppo di unire sensibilità lirica e tensione emotiva in una sintesi unica nel panorama musicale contemporaneo.
Dark Times segna un ritorno maturo e ispirato per gli Ulan Bator, che con questo nuovo lavoro consolidano una poetica sonora capace di unire introspezione, forza e coerenza stilistica. (La redazione)
