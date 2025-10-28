Roma imperiale: storia, monumenti e memoria della grande città

Il saggio Roma imperiale, edito da Carocci e scritto da Francesco Marcattili, ricostruisce la storia della capitale più grande del Mediterraneo antico. Ogni imperatore, con poche eccezioni, ha contribuito alla trasformazione di questa megalopoli percepita come eterna e universale, modello di riferimento per altre grandi città come Costantinopoli e Parigi. Il libro approfondisce la storia politica, culturale e urbanistica di Roma, rendendo accessibile anche la conoscenza dei suoi monumenti e delle aree archeologiche più importanti.

La città eterna e il mito dell’Impero

Roma imperiale è stata simbolo di potere e organizzazione. Il saggio evidenzia come il mito della città eterna sia stato un modello per imperi successivi e come la memoria della capitale sia conservata nei suoi monumenti, dalle Mura Aureliane ai templi e fori, testimoniando la grandezza e la complessità del periodo.

Monumenti e archeologia

Il libro propone una selezione dettagliata di aree archeologiche e musei, fondamentali per comprendere l’evoluzione urbana di Roma. Francesco Marcattili analizza il contributo dei diversi imperatori, dall’assassinio di Giulio Cesare alla costruzione delle strutture difensive e monumentali che hanno caratterizzato la città per secoli.

Roma come modello per il mondo

Il volume mostra come Roma non sia solo un centro geografico, ma un modello politico e culturale che ha influenzato imperi e città europee. L’analisi dei testi latini permette di comprendere meglio le dinamiche sociali e politiche del periodo, rendendo il saggio un punto di riferimento per studiosi e appassionati di storia antica.

Una guida completa dell’antica capitale

Roma imperiale di Francesco Marcattili offre una visione chiara e approfondita della capitale romana, combinando storia, archeologia e urbanistica. Il libro rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire la città eterna e il suo ruolo nella memoria culturale e storica dell’umanità. (La redazione)

Disponibile su Amazon