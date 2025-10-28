Home Articoli Medioevo nordico: storia e trasformazioni della Scandinavia
Medioevo nordico: storia e trasformazioni della Scandinavia

Medioevo nordico di Francesco D’Angelo ripercorre la storia della Scandinavia dall’età delle migrazioni alla Riforma protestante, analizzando vichinghi, monarchie, cristianesimo e minoranza Sámi, offrendo una lettura completa e aggiornata del Medioevo nordico.

Medioevo nordico

Il volume Medioevo nordico. La Scandinavia dall’età delle migrazioni alla Riforma protestante, scritto da Francesco D’Angelo e pubblicato da Carocci editore, offre una panoramica approfondita della Scandinavia medievale. Spesso ridotta nell’immaginario collettivo ai soli vichinghi, questa regione fu teatro di trasformazioni politiche, religiose, culturali ed economiche significative tra la tarda antichità e l’inizio del Cinquecento. Il libro esplora anche la storia della minoranza etnica dei Sámi e i rapporti tra il Nord Europa e il resto del continente.

Dai vichinghi alle trasformazioni sociali

Il saggio analizza le incursioni dei vichinghi e il loro impatto sulla storia europea, ma va oltre: descrive l’adozione del cristianesimo, l’introduzione della scrittura e le prime strutture monarchiche in Danimarca, Norvegia e Svezia. Francesco D’Angelo mostra come queste trasformazioni abbiano contribuito a consolidare strutture politiche e culturali durature.

Le grandi unioni e la Riforma protestante

Un’attenzione particolare è riservata all’Unione di Kalmar e all’avvento della Riforma protestante, eventi che segnarono profondamente la storia della regione. La lettura del libro permette di comprendere le dinamiche religiose e politiche che prepararono la Scandinavia al passaggio dall’età medievale all’età moderna.

Minoranza Sámi e relazioni europee

Il volume non trascura le vicende della popolazione Sámi e il loro ruolo nella storia nordica. Viene inoltre analizzato il rapporto della Scandinavia con l’Italia e con altri Paesi europei, evidenziando scambi culturali, commerciali e religiosi.

Un Medioevo nordico più complesso

Medioevo nordico di Francesco D’Angelo offre una visione chiara e aggiornata della Scandinavia medievale, rivelando una storia più articolata e complessa rispetto agli stereotipi comuni. Il libro è uno strumento prezioso per studiosi, studenti e appassionati di storia europea. (La redazione)

