Che cos’è una lingua inventata: tra creatività, gioco e analisi culturale

Il saggio Che cos’è una lingua inventata di Davide Astori, edito da Carocci, prende in esame il tema della creazione delle lingue artificiali, nate per scopi ludici, letterari, emozionali o comunicativi. Il libro analizza la storia, i contenuti e le finalità di queste lingue, mostrando come possano diventare strumenti di ricerca scientifica e di analisi culturale.

Origini e motivazioni delle lingue inventate

Davide Astori descrive come le lingue inventate possano nascere ex novo o rielaborando lingue naturali. Dalle prime riflessioni filosofiche di Cartesio fino all’interlinguistica moderna, queste creazioni rispondono a esigenze di gioco, comunicazione internazionale o espressione artistica.

Funzione culturale e linguistica

Le lingue artificiali non sono solo strumenti di intrattenimento, ma permettono di studiare fenomeni linguistici e culturali. Analizzando struttura, lessico e grammatica, è possibile ottenere approfondimenti sulle dinamiche comunicative e sulla creatività umana.

Esempi e applicazioni moderne

Il volume presenta numerosi esempi poco noti di lingue inventate, dimostrando come esse combinino ricerca scientifica, immaginazione e dimensione ludica. Queste lingue trovano spazio anche in letteratura, cinema e contesti educativi, ampliando il loro valore e la loro utilità.

Creatività e ricerca

Che cos’è una lingua inventata di Davide Astori offre una lettura chiara e approfondita delle lingue artificiali, mettendo in evidenza il loro ruolo tra gioco, creatività e studio scientifico. Il libro è uno strumento prezioso per linguisti, studiosi e appassionati di comunicazione e cultura. (La redazione)