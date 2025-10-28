La storia al contrario: un viaggio tra papesse, antipapi, nani e fantasmi

La storia al contrario. Papesse e antipapi, nani e fantasmi di Tommaso di Carpegna Falconieri, pubblicato da Salerno Editrice, propone un approccio insolito alla conoscenza storica. Il libro invita a osservare il passato da prospettive inattese, capovolgendo il canone tradizionale. Attraverso una combinazione di verità e fantasia, il volume conduce il lettore in un percorso sorprendente tra leggende, ipotesi audaci e racconti visionari.

Quattro movimenti per una storia rovesciata

L’opera è strutturata come una sinfonia in quattro movimenti. Ogni sezione intreccia elementi storici e immaginari, creando un racconto che sfida la linearità cronologica. L’autore esplora personaggi fuori posto e fuori norma, proponendo riflessioni che stimolano il pensiero critico. La lettura diventa così un esercizio di metodo storico e di fantasia guidata, capace di sorprendere anche i lettori più esperti.

Papesse e antipapi: tra mistero e verità

Dal mistero della papessa Giovanna ai grandi antipapi medievali, Tommaso di Carpegna Falconieri ripercorre vicende note e meno note del medioevo ecclesiastico. L’autore affronta queste figure con rigore scientifico, pur mantenendo una narrazione leggibile e coinvolgente. Ogni pagina mette in discussione convinzioni consolidate, offrendo nuove chiavi di lettura sul potere e sullo scarto tra mito e realtà.

Nani e fantasmi: storie fuori dal tempo

Un capitolo sorprendente è dedicato al cosiddetto “popolo dei Nani”, presentato come pseudo-saggio storico. La narrazione gioca tra indizi concreti e ipotesi suggestive, stimolando la curiosità senza fornire risposte definitive. Allo stesso modo, due fantasmi femminili accompagnano il lettore in racconti sospesi tra sogno e memoria. Questi episodi evidenziano la capacità dell’autore di trasformare la storia in esperienza narrativa, mantenendo un equilibrio tra leggerezza e profondità.

Il metodo e la figura dell’autore

Tommaso di Carpegna Falconieri è professore di Storia medievale all’Università di Urbino e presidente della Società romana di storia patria. Con una produzione di circa 300 saggi, il suo lavoro combina rigore accademico e originalità interpretativa. La Storia al contrario si inserisce nella sua opera come esempio di metodo storico innovativo, in grado di interrogare convenzioni e stereotipi senza rinunciare alla chiarezza e alla precisione scientifica.

Una storia che diverte e insegna

La storia al contrario non è solo un libro da leggere, ma un invito a pensare diversamente. Attraverso papesse, antipapi, nani e fantasmi, il lettore viene coinvolto in un percorso che diverte, provoca e insegna. Ogni movimento dell’opera rappresenta un’occasione per riflettere sulla storia, sulla memoria e sulla narrazione, trasformando la lettura in un’esperienza unica e stimolante. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon