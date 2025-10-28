Il disco in evidenza: Birthing, 2025, Swans

Gli Swans, storica band sperimentale fondata nel 1982 da Michael Gira, ha pubblicato il diciassettesimo album in studio, Birthing, uscito il 30 maggio 2025. Questo progetto segna un capitolo importante nella carriera della band, che ha attraversato più di quattro decenni sperimentando tra noise rock, post-punk, industrial e post-rock.

La genesi di Birthing

Gran parte del materiale di Birthing è stato sviluppato durante il lungo tour dei Swans tra il 2023 e il 2024. Brani come The Healers, I Am a Tower, Birthing, Guardian Spirit, Rope e Away sono nati sul palco e successivamente arrangiati e perfezionati in studio. Due pezzi, Red Yellow e The Merge, sono stati creati interamente in studio. Michael Gira ha descritto il processo creativo come un lungo lavoro di improvvisazione e revisione, partendo da semplici bozze acustiche fino a trasformarle in composizioni complesse. La collaborazione con musicisti di grande esperienza ha permesso di evolvere queste canzoni in un album coeso e intenso, caratterizzato da atmosfere coinvolgenti e ricche di dettagli sonori.

Collaborazioni e musicisti coinvolti

Birthing vede la partecipazione di membri storici della band: Michael Gira (chitarra acustica, voce, produzione), Phil Puleo (batteria, hammer dulcimer, flauto, melodica, percussioni), Kristof Hahn (chitarre elettriche e acustiche, lap steel, loops, cori), Dana Schechter (lap steel, basso, loops), Christopher Pravdica (basso, Taishogoto, tastiere, loops), Larry Mullins (Mellotron, piano, sintetizzatore, vibrafono, percussioni, cori), e Norman Westberg (chitarra elettrica, loops). Oltre ai membri della band, l’album ospita musicisti ospiti tra cui Jennifer Gira, Laura Carbone, Lucy Kruger, Andreas Dormann, Timothy Wyskida e Little Mikey, che contribuiscono con voci, sassofono soprano e percussioni.

Registrazione e produzione

L’album è stato prodotto da Michael Gira, registrato presso Soundfabrik Berlin con l’ingegnere del suono Ingo Krauss, assistito da Kiron Gaudi, e mixato al Candy Bomber Studio di Berlino da Krauss. La masterizzazione è stata affidata a Doug Henderson presso Micro-Moose, sempre a Berlino. Questo lavoro rappresenta l’ultima esplorazione sonora completa di Gira come produttore e direttore artistico, prima della transizione della band verso una formazione più ridotta.

Il tour e il futuro degli Swans

Il tour finale legato a Birthing e al recente live Live Rope è previsto per la fine del 2025. Dopo questa esperienza, gli Swans continueranno la loro attività in una forma più essenziale, con spunti del nuovo corso già ascoltabili in alcune tracce dell’album. Il progetto vuole creare un ambiente musicale fertile e positivo, in cui ascoltatori e musicisti possano immaginare e sognare nuovi orizzonti sonori.

Conclusione

Birthing si propone come un’opera intensa e raffinata, capace di condensare decenni di sperimentazione musicale degli Swans. L’album combina il lavoro dal vivo, l’improvvisazione e la precisione del studio per offrire un’esperienza sonora unica. La pubblicazione del 30 maggio 2025 segna un momento di passaggio, chiudendo un capitolo della band e aprendo nuove possibilità creative. (La redazione)