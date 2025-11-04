Ulisse apre la strada a “La Nascita”, nuovo album di inediti di The Niro

Ulisse, il nuovo singolo di The Niro, sarà disponibile da venerdì 7 novembre 2025 su tutti gli store digitali e in radio. Il brano anticipa La Nascita, il nuovo album di inediti in uscita il 14 novembre 2025 per l’etichetta Esordisco. Il singolo segna il ritorno di uno degli autori più intensi della scena musicale italiana, con una canzone che racconta di viaggi, approdi e speranze.

Il suono del mare e la ricerca di sé

In Ulisse, la voce di The Niro si muove tra onde sonore che ricordano il mare. L’arrangiamento combina strumenti analogici e digitali – chitarre, piano, basso, batteria, djambé, shaker e synth – in un intreccio che costruisce un paesaggio sonoro mitologico e profondo.

L’artista firma, orchestra e suona ogni elemento, portando l’ascoltatore in un viaggio reale e simbolico, che riflette la continua ricerca di un porto sicuro, di un equilibrio tra smarrimento e rinascita.

Un videoclip essenziale e potente

Il videoclip di Ulisse, diretto da Federico Mantova, è girato in bianco e nero al Parco degli Acquedotti a Roma. Le immagini mostrano The Niro che attraversa le rovine senza una meta apparente, fino a ritrovare il suo cammino nella musica. La regia sobria e il contrasto visivo esaltano la dimensione interiore del brano, trasformando il paesaggio romano in metafora del viaggio artistico e umano del cantautore.

L’album La Nascita e il tour

Il nuovo album La Nascita rappresenta una tappa fondamentale nella carriera di The Niro, che dopo anni di esplorazioni musicali approda a un suono maturo e personale. Il tour di presentazione partirà dallo Zoobar di Roma il 28 novembre 2025, con un concerto full band che inaugura la serie di date in tutta Italia.

Un percorso artistico coerente e in continua evoluzione

The Niro, nome d’arte di Davide Combusti, vanta una carriera costellata da collaborazioni prestigiose e riconoscimenti. Ha pubblicato cinque album di inediti, tre dei quali con Universal Music. Con 1969, interamente in italiano, ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte.

Negli anni ha condiviso il palco con artisti internazionali come Deep Purple, Amy Winehouse, Afterhours, Malika Ayane e molti altri.

Nel 2019 ha inciso con Gary Lucas l’album The Complete Jeff Buckley and Gary Lucas Songbook, entrato nella cinquina delle Targhe Tenco 2020 come Miglior album da interprete.

Negli ultimi anni The Niro ha ampliato il proprio linguaggio artistico, dedicandosi anche al disegno sotto il nome “Illustri Illustrazioni” e partecipando come attore al film Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese.

Il suo precedente album, uscito per Esordisco nel 2023, conteneva la canzone Replay, anch’essa finalista alle Targhe Tenco. Nel 2024, con Estate, ha raccontato il desiderio di leggerezza dopo il dolore. Ora, con Ulisse, l’artista riafferma il legame profondo tra musica e introspezione.

Il viaggio continua

Ulisse non è solo un singolo, ma un ponte verso La Nascita, il nuovo capitolo della storia musicale di The Niro. Attraverso suoni e immagini, il cantautore esplora la fragilità e la forza del viaggio interiore, confermandosi tra le voci più autentiche e riconoscibili del panorama italiano contemporaneo. (La redazione)