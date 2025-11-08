Home Articoli Nicola Conte presenta Viaggio, una raccolta dedicata alla rinascita della library music italiana degli anni Settanta
Nicola Conte presenta Viaggio, una raccolta dedicata alla rinascita della library music italiana degli anni Settanta

Nicola Conte pubblica Viaggio, nuova compilation per Far Out Recordings che esplora la creatività della library music italiana degli anni Settanta. Dodici brani firmati da maestri come Amedeo Tommasi e Alessandro Alessandroni rivelano un periodo di straordinaria libertà artistica.

Nicola Conte (press photo)

Nicola Conte torna con una nuova e sorprendente raccolta: Nicola Conte presents Viaggio, in uscita il 28 novembre 2025 per Far Out Recordings. La compilazione segna un ritorno alle radici italiane dopo il successo internazionale della serie Viagem, dedicata alla bossa nova e al jazz brasiliano. Con Viaggio, il musicista, curatore e dj esplora la rinascita della library music italiana degli anni Settanta, un universo sonoro colto e sperimentale rimasto per anni nascosto al grande pubblico.

Un percorso tra i suoni dimenticati della library music

La compilation riunisce 12 brani che testimoniano la straordinaria vitalità di un periodo creativo unico. In quegli anni, compositori come Amedeo Tommasi, Alessandro Alessandroni e Max Rocci crearono musiche destinate alle produzioni cinematografiche e televisive, ma con una libertà artistica rara. Queste opere non erano pensate per la distribuzione commerciale, ma per evocare atmosfere e accompagnare immagini sullo schermo. Stampate in tirature limitate e riservate a professionisti del settore, rimasero a lungo sconosciute, diventando oggi vere e proprie gemme per gli appassionati di sonorità vintage e jazz sperimentale.

La visione artistica di Nicola Conte

Nel costruire Viaggio, Nicola Conte sceglie di illuminare un repertorio in gran parte dimenticato, mostrando come la creatività italiana degli anni Settanta si sia intrecciata con le nuove tecnologie di sintesi e registrazione. Il cuore della raccolta è rappresentato da Amedeo Tommasi, pianista raffinato e pioniere del jazz modale in Italia. Dalle sue collaborazioni con Chet Baker e Bobby Jaspar nacque un linguaggio sonoro che avrebbe poi influenzato le sue composizioni per il cinema e la televisione. Attorno a lui si muove una rete di talenti come Alessandro Alessandroni, la cantante Giulia De Mutiis (Kema), Stefano Torrosi (Farlocco) e il compositore belga Joël Vandroogenbroeck. I loro brani, provenienti dai cataloghi Girraffa, Cenacolo e Rotary, rivelano un intreccio di influenze globali: dal jazz-funk alle scale mediorientali, dai ritmi brasiliani alle melodie mediterranee.

Le tracce e le atmosfere di Viaggio

Tra i primi estratti ascoltabili spiccano Brasilia, Leaving e Feeling, composizioni che condensano lo spirito della raccolta: eleganza, esplorazione e senso del movimento. Ogni brano racconta una dimensione diversa del viaggio, sia interiore che geografico, accompagnando l’ascoltatore attraverso paesaggi sonori che uniscono libertà jazzistica e sensibilità cinematografica.

Un ritorno alla radice dell’immaginazione sonora

Nicola Conte presents Viaggio è più di una semplice compilazione: è un percorso nella memoria culturale italiana, un omaggio a un’epoca in cui la musica nasceva per evocare immagini e stati d’animo. Attraverso questa raccolta, Nicola Conte restituisce nuova vita a un patrimonio musicale dimenticato, mostrando come la library music degli anni Settanta resti oggi una fonte inesauribile di ispirazione e modernità. (La redazione)

