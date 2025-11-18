Home Articoli Joe Jackson annuncia Hope and Fury: nuovo album e tour in Italia nel 2026
Joe Jackson annuncia Hope and Fury: nuovo album e tour in Italia nel 2026

Il leggendario Joe Jackson torna con Hope and Fury, nuovo album in uscita il 10 aprile 2026. Il tour italiano toccherà Bologna, Roma e Milano, con biglietti in vendita dal 14 novembre. Un ritorno al suo stile distintivo tra groove, ironia e melodie sofisticate.

18 Novembre 2025

Joe Jackson (press photo)

Il leggendario artista britannico Joe Jackson, vincitore di un Grammy Award, torna con un nuovo album e un tour internazionale che farà tappa in Italia per tre date nel 2026. Il disco, intitolato Hope and Fury, sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 10 aprile 2026.

Il tour italiano 2026

Joe Jackson e la sua band accompagneranno l’uscita dell’album con un tour che toccherà le principali città italiane. Gli appuntamenti confermati sono:

  • 11 novembre – Teatro Duse, Bologna
  • 12 novembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Sala Sinopoli), Roma
  • 14 novembre – Teatro Lirico, Milano

Il ritorno al “JJ mainstream”

Con Hope and Fury, Joe Jackson presenta nove nuovi brani che confermano il suo stile distintivo, unendo melodie sofisticate a groove coinvolgenti. Dopo le prime registrazioni ai Fuzz Factory Studios di Berlino, l’album è stato completato ai Reservoir Studios di New York con il co-produttore Patrick Dillett.

La band include il “bassista per la vita” Graham Maby, il chitarrista Teddy Kumpel, il batterista Doug Yowell e le percussioni latine del musicista peruviano Paulo Stagnaro. Joe Jackson definisce la propria musica come “Bicoastal LatinJazzFunkRock”, segno della sua capacità di sperimentare senza tradire la propria cifra stilistica.

Brani e atmosfere di Hope and Fury

L’album offre una varietà di atmosfere, dall’ironia tagliente alla melodia agrodolce. Il brano di apertura, Welcome to Burning-By-Sea, racconta una cittadina costiera immaginaria, mentre End of the Pier esplora la vita della classe operaia britannica tra 1922 e 2022.

Tra gli altri pezzi si segnalano:

  • I’m Not Sorry, dal sarcasmo evidente
  • Fabulous People, parodia giocosa
  • Do Do Do, pura follia sonora
  • Made God Laugh e After All This Time, ballate agrodolci
  • See You in September, chiusura lenta e intensa dell’album

Hope and Fury riflette la figura di un artista maturo che tuttavia continua a crescere, mantenendo energia, intelligenza e ironia.

Joe Jackson non si ferma

Dividendo il suo tempo tra New York e Portsmouth, Joe Jackson conferma la sua creatività senza compromessi. Hope and Fury rappresenta il ritorno di un artista al massimo della forma, pronto a sorprendere ancora una volta i fan italiani ed europei. (La redazione)

