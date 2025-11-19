Il disco in evidenza: Bloodless, 2025, Samia

Il terzo album in studio di Samia, Bloodless, sancisce una nuova fase per l’artista statunitense. Pubblicato il 25 aprile 2025 da Grand Jury Music, il disco raccoglie tredici brani per circa quaranta minuti di musica, consolidando il percorso creativo di una musicista che continua a rinnovarsi. Il nuovo lavoro discografico è arrivato dopo una serie di singoli pubblicati tra gennaio e aprile, accompagnati da video diretti da Sarah Ritter, e ha ottenuto un’accoglienza critica ampiamente positiva.

Una pubblicazione costruita a tappe

Bloodless è stato introdotto da cinque singoli distribuiti nel corso di tre mesi. Il primo estratto, Bovine Excision, è uscito il 14 gennaio 2025, seguito da Lizard il 18 febbraio. A marzo sono arrivati Hole in a Frame e Pants, pubblicati insieme. Il ciclo si è chiuso il 22 aprile con Carousel, accompagnato da un nuovo video. Il progetto è stato co-prodotto da Caleb Wright e Jake Luppen e offre una struttura ampia, capace di integrare diversi registri sonori. La varietà stilistica costituisce uno degli elementi distintivi del lavoro, che si muove tra ambient pop, country-rock, indie rock e folk.

Accoglienza critica e punti di forza

Bloodless ha ottenuto finora buone recensioni su diversi magazine internazionali. Le valutazioni pubblicate dalle testate sottolineano l’ampiezza della scrittura e la capacità dell’album di sorprendere a ogni ascolto. Molte pubblicazioni hanno dato giudizi positivi, assegnando al disco voti alti, confermando un consenso critico generale solido, al quale si unisce anche la nostra redazione.

Chi è Samia

Samia Najimy Finnerty, nota semplicemente come Samia, è una cantautrice e musicista statunitense nata a Los Angeles nel 1996. Cresciuta tra recitazione e musica, si è trasferita a New York da adolescente, avviando lì i suoi primi progetti artistici. Dopo vari singoli, cover e collaborazioni, ha pubblicato il suo album di debutto nel 2020, seguito da una serie di lavori che hanno consolidato la sua presenza nella scena indie.Nel 2025 è tornata con Bloodless, anticipato dai brani usciti nei primi mesi dell’anno. Nello stesso periodo, una sua performance di Pool al Tiny Desk è diventata virale, favorendo nuove pubblicazioni legate al quinto anniversario del suo primo album. La sua produzione, spesso definita indie-rock e indie-pop, incrocia influenze che spaziano da Lana Del Rey a Elliott Smith. La scrittura di Samia tende a esplorare vulnerabilità, complessità emotive e identità, senza aderire a etichette tematiche prestabilite.

Un disco che consolida una crescita

Bloodless conferma il percorso di Samia come una delle voci più interessanti dell’indie contemporaneo. La combinazione di pluralità stilistica, produzione essenziale e scrittura diretta costruisce un album compatto e consapevole, capace di mantenere l’attenzione degli ascoltatori e di ampliare la traiettoria artistica della cantautrice. (La redazione)