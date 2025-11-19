Università Tor Vergata di Roma: diretta streaming dell’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026

Venerdì 21 novembre, dalle ore 11, presso l’Auditorium Ennio Morricone della Macroarea di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026. L’evento, dal titolo Un futuro da plasmare nello spazio della comunità, metterà in risalto il ruolo dell’università come luogo di crescita, dialogo e impegno collettivo. La cerimonia di inaugurazione sarà trasmesso in diretta streaming, anche su questa pagina.

Apertura della cerimonia

La giornata prenderà il via con l’ingresso del corteo accademico e un momento musicale introduttivo. L’apertura ufficiale sarà affidata all’intervento del Ministro della Salute Orazio Schillaci, seguito dalla prolusione del Magnifico Rettore Nathan Levialdi Ghiron, che evidenzierà l’importanza della conoscenza come strumento per costruire un futuro condiviso, fondato sulla responsabilità e sulla collaborazione.

La voce della comunità universitaria

La cerimonia includerà interventi dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (TAB). Questi interventi metteranno in luce il valore della comunità universitaria e la forza della collaborazione quotidiana, elementi essenziali per il successo dell’Ateneo.

Lectio Magistralis e riconoscimenti

Momento centrale dell’evento sarà la Lectio Magistralis di Suor Raffaella Petrini, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e prima donna scelta dal Papa per questo incarico. Durante la cerimonia, a Suor Petrini saranno conferiti l’Attestato di Benemerenza e la Medaglia di Ateneo, riconoscimenti attribuiti a personalità che si distinguono per meriti significativi nella vita accademica e civile.

Musica e celebrazione del sapere

L’iniziativa sarà accompagnata da momenti musicali pensati per sottolineare i passaggi più significativi della giornata. La musica rafforzerà il senso di comunità e l’importanza del sapere condiviso, contribuendo a creare un’atmosfera di partecipazione e attenzione.

Un impegno per il futuro

La cerimonia si concluderà con il solenne atto di inaugurazione del nuovo anno accademico. L’evento rinnoverà l’impegno dell’Ateneo nel promuovere il sapere come bene comune e nel costruire, insieme alla propria comunità, un futuro aperto al dialogo e alla condivisione. L’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 rappresenterà un punto di partenza per iniziative formative, culturali e collaborative, confermando il ruolo di Tor Vergata come centro di eccellenza accademica.

Programma e diretta streaming

Chi desidera conoscere tutti i dettagli della cerimonia potrà scaricare il programma completo (qui) dell’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. L’evento di venerdì sarà inoltre trasmesso in diretta streaming, permettendo a studenti, docenti e pubblico interessato di seguirlo comodamente da remoto. Partecipare online offrirà l’opportunità di vivere i momenti principali della giornata e di condividere l’esperienza dell’Ateneo anche a distanza. (La redazione)