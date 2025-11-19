Una storia del teatro come intreccio di culture e pratiche, dall’antichità a oggi

Storia del teatro. Le idee e le forme dello spettacolo dall’antichità a oggi di Luigi Allegri, edita nel 2017 da Carocci e arrivata nel 2025 alla sua ottava edizione, propone un approccio allo studio del teatro che si distingue per impostazione e chiarezza espositiva. Lontano da un linguaggio rigidamente accademico, il volume offre una ricostruzione storica attenta alle molteplici dimensioni della pratica teatrale, dai grandi autori alle culture che ne hanno modellato le forme.

Un percorso attraverso le drammaturgie

Una delle linee portanti del saggio è l’analisi della drammaturgia dalle origini classiche fino agli autori contemporanei. Allegri attraversa questo lungo arco storico mantenendo costante attenzione alla comprensibilità, restituendo i principali snodi del teatro occidentale a partire da Eschilo. Il percorso non si limita a elencare nomi e opere, ma integra gli autori nel quadro delle visioni del mondo e dei contesti produttivi che ne hanno orientato le scelte formali.

Le culture teatrali e le forme dello spettacolo

L’elemento che più distingue il lavoro di Allegri è la volontà di restituire la pluralità delle culture teatrali. L’indagine comprende società e periodi differenti, dal mondo classico al Medioevo, dal Rinascimento all’età elisabettiana, dalla spettacolarità barocca a quella romantica, fino al Naturalismo e alle molteplici forme della scena contemporanea. L’attenzione non riguarda soltanto la tradizione occidentale, ma anche le pratiche e le tradizioni orientali. L’autore non si limita a una storia delle idee, ma mette in relazione teorie e modalità concrete di fare spettacolo, evidenziando come modelli, funzioni e tecniche sceniche siano il risultato di specifiche condizioni sociali e culturali.

La seconda parte: gli elementi dell’evento teatrale

Il volume è completato da una seconda sezione, dedicata a saggi tematici che approfondiscono le componenti fondamentali dello spettacolo. Qui l’attenzione si sposta sull’attore, sugli edifici e sulla scenografia, sui sistemi organizzativi e sulle forme della produzione, oltre che sui principali modelli drammaturgici. Questa struttura consente di osservare la storia del teatro non solo come successione cronologica, ma come insieme di pratiche che evolvono e si trasformano.

L’autore

Luigi Allegri, professore onorario di Storia del teatro e dello spettacolo all’Università di Parma, ha dedicato la propria attività di ricerca alla storia, alla teoria e all’antropologia dello spettacolo. Il suo saggio si inserisce in questo percorso, proponendo una sintesi ampia che coniuga rigore e accessibilità.

Conclusione

La nuova edizione della Storia del teatro di Allegri offre un quadro articolato e leggibile della lunga evoluzione delle forme spettacolari. L’attenzione alle pratiche, ai contesti e alle culture rende il volume uno strumento utile per comprendere come il teatro sia sempre il risultato di un equilibrio complesso tra idee, tecniche e società. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon