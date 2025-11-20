Il disco in evidenza: Sogolo, 2025, Witch

La band africana Witch, tra le più influenti dello Zamrock degli anni ’70, torna sulle scene musicali con Sogolo, nuovo album pubblicato a giugno 2025 a seguito del successo del disco della reunion Zango del 2023. Il titolo del nuovo lavoro discografico, che in un dialetto zambiano significa “futuro”, è una dichiarazione artistica ambiziosa e contemporanea per una band che sembrava persa nella storia.

La rinascita della band

Nata negli anni ’70 durante l’epoca d’oro post-indipendenza dello Zambia, i Witch sono stati uno dei maggiori fenomeni musicali locali. Guidata dal carismatico Emmanuel “Jagari” Chanda, la band ha contribuito a inventare il genere Zamrock, una fusione di rock psichedelico, garage, funk e influenze tradizionali africane.

Negli anni successivi all’indipendenza, i Witch (acronimo di We Intend To Cause Havoc) hanno subito le conseguenze del collasso economico e dell’autoritarismo governativo, fino a scomparire dalla scena musicale alla fine degli anni ’70. Dopo diverse incarnazioni musicali che hanno spaziato dal rock alla disco fino al kalindula, la band è rimasta in silenzio fino al 2012, quando Jagari ha guidato la rinascita internazionale del gruppo.

Sogolo: un album tra passato e futuro

Registrato a Berlino durante una pausa di dieci giorni nel tour del 2024, Sogolo riflette lo spirito sperimentale e la vitalità dei Witch. Il disco unisce elementi garage, psych, funk allo zamrock originale, valorizzati dall’energia magnetica di Jagari. Tra le tracce principali spicca il singolo Queenless King, caratterizzato da una sonorità funky e urgente. Il brano affronta i rischi di un matrimonio sbagliato, con linee di basso ideate dal produttore Jacco Gardner e sovraincisioni di synth di Patrick Mwondela, membro originale della band. Il risultato è un suono fresco che rievoca l’etica sperimentale del gruppo sin dagli anni ’80, con l’album Movin’ On.

L’eredità dei Witch nello Zamrock

Witch non è solo una band, ma un’istituzione dello Zamrock, il genere musicale nato in Zambia negli anni ’70, combinazione di rock psichedelico, garage, blues, hard rock e influenze africane tradizionali. Artisti come Rikki Ililonga con Musi-O-Tunya, Amanaz e Paul Ngozi hanno contribuito alla nascita di questo movimento, ma la figura di Jagari e della sua band rimane centrale nel riportare alla ribalta questo patrimonio musicale a livello internazionale. Le ristampe digitali e su vinile degli album storici della formazione africana e la partecipazione a compilation internazionali hanno favorito la riscoperta globale dei Witch, culminata con la pubblicazione di Zango nel 2023 e ora con Sogolo.

La formazione e i collaboratori

Sogolo, che sembra essere nato durante il tour mondiale per Zango, vede, oltre ai due storici componenti Emmanuel “Jagari” Chanda (voce e percussioni) e Patrick Mwondela (tastiere), la partecipazione di Charlie Garmendia alle percussioni, Stefan Lilov alla chitarra, Nicola Mauskovic alla batteria e Jacco Gardner, che ha suonato il basso e prodotto l’album. Il reparto vocale è stato ulteriormente arricchito da Theresa Ng’Ambi e Hanna Tembo, contribuendo a creare un suono pieno e dinamico, che spazia dall’Afrobeat allo Zamrock senza perdere tuttavia il piglio contemporaneo.

Il futuro secondo i Witch

Con Sogolo, i Witch dimostrano che il futuro dello Zamrock è ancora vivo e in continua evoluzione. L’album segna un passo avanti nella carriera di una band che ha saputo reinventarsi senza tradire le proprie radici, offrendo un’esperienza sonora urgente, originale e profondamente radicata nella tradizione africana e psichedelica degli anni ’70. Sogolo non è solo un album, ma un ponte tra passato e futuro per lo Zamrock e per la musica africana contemporanea. (La redazione)