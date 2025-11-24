Il disco in evidenza: Die To Wake Up From A Dream, 2025, MF Tomlinson

MF Tomlinson, cantautore australiano residente a Londra, ritorna con il suo terzo album Die To Wake Up From A Dream, uscito l’11 luglio 2025 per l’etichetta PRAH Recordings. Il disco conclude una trilogia auto-prodotta iniziata con Strange Time (2021) e proseguita con We Are Still Wild Horses (2023), acclamati dalla critica internazionale.

Un’opera sulla condizione umana

Die To Wake Up From A Dream si presenta come un ritratto vivido e urgente dei tempi contemporanei. L’album esplora il paesaggio psicologico della realtà interna, esterna, online e spirituale, attraverso un’alternanza di sonorità organiche ed elettroniche. Il lavoro fonde folk, shoegaze, art-rock, prog e orchestrale, creando un’esperienza musicale immersiva e psicologica.

Produzione e stile musicale

Registrato nello studio personale di MF Tomlinson a Poplar, Londra, l’album è stato meticolosamente costruito strumento per strumento. La produzione riflette un approccio artigianale che enfatizza ogni dettaglio sonoro, rendendo Die To Wake Up From A Dream un’odissea psicoacustica di grandi proporzioni.

L’apertura del disco con Blink And You’ll Miss It introduce atmosfere melanconiche e suggestive, mentre My Hand In Yours trasporta l’ascoltatore in un viaggio intimo attraverso Londra. La collaborazione con Florence Shaw dei Dry Cleaning su Your Flight (Dying/Another Dream) aggiunge tensione e inquietudine, conferendo al disco momenti di forte impatto emotivo.

Tracce principali e tematiche

Il disco affronta diverse esperienze umane, dai sogni alle paure quotidiane, fino a situazioni reali come l’episodio di potenziale deportazione raccontato in On the Border. La title track, di oltre nove minuti, e la chiusura in due parti con A Meadow rappresentano i momenti più significativi, combinando elementi folcloristici e brass con sperimentazione sonora. Ogni traccia è pensata per creare un mondo a sé stante, rendendo l’album non solo un ascolto musicale ma una narrazione psicologica completa.

Un album intenso

Die To Wake Up From A Dream conferma MF Tomlinson come uno dei cantautori più originali e sofisticati della scena contemporanea. Il disco chiude una trilogia intensa e personale, offrendo un viaggio musicale che combina introspezione, bellezza e tensione emotiva. Un’opera che invita all’ascolto attento, capace di sorprendere ad ogni traccia. L’album ha ricevuto valutazioni positive dalla critica specializzata con paragoni a formazioni come The Go-Betweens e The Triffids. (La redazione)