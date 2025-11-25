Milva: arriva l’album postumo con nuove tracce

A quattro anni dalla scomparsa di Milva, arriva una raccolta che riporta alla luce registrazioni rimaste custodite per oltre quindici anni. Milva: nuove tracce, in uscita il 28 novembre 2025 per Nar International con distribuzione Warner Music Italy / ADA Music Italy, offre un percorso autentico nel mondo interpretativo dell’artista attraverso incisioni mai pubblicate, nuove versioni di brani celebri e un inedito dal forte valore emotivo.

Un progetto nato da materiali rimasti inattesi

L’album riunisce registrazioni realizzate nel 2009 e mai pubblicate a causa di diverse circostanze. Queste sessioni restituiscono la voce intensa e teatrale di Milva, oggi ascoltabile in una veste che conserva freschezza e profondità. Il recupero di queste versioni consente di scoprire sfumature interpretative rimaste finora inedite, confermando la centralità dell’artista nella storia musicale italiana.

L’inedito Amore vista pioggia

Tra i brani spicca Amore vista pioggia, firmato da Enrico Ruggeri, Luca Ghielmetti e Paolo Frola, unico inedito assoluto del progetto. Il brano rivela un lato ironico e pungente di Milva, immerso in un’atmosfera domestica che richiama immaginari intimi e raffinati. Il pezzo offre una testimonianza della versatilità dell’artista, capace di modulare registri differenti senza perdere intensità.

Due interpretazioni sconosciute della collaborazione con Giorgio Faletti

Il disco include anche due interpretazioni mai pubblicate di Niente di personale e Angelina, scritte da Giorgio Faletti nell’ambito della collaborazione con Milva per l’album In territorio nemico. Le due tracce mostrano la forte sintonia creativa tra i due, documentando un dialogo artistico che ha lasciato un segno profondo.

Otto brani senza tempo

Accanto agli inediti, la raccolta propone nuove versioni di classici amati da Milva e da sempre molto vicini al suo repertorio:

La rossa di Enzo Jannacci

Alexander Platz di Franco Battiato e Giusto Pio

e Milord di Marguerite Monnot e Georges Moustaki

e La filanda di Vito Pallavicini e Alberto Janes

e Caruso di Lucio Dalla

Il nostro concerto di Umberto Bindi

Completano la tracklist una versione estesa di Amore vista pioggia.

Si tratta di brani che hanno segnato il percorso dell’artista, restituendola oggi in tutta la sua naturale espressività.

La produzione artistica di Lucio Fabbri

La direzione del progetto è affidata a Lucio Fabbri, che aveva seguito le sessioni originali del 2009. L’artista e produttore ha ricostruito e arricchito gli arrangiamenti, lavorando con rispetto per valorizzare l’autenticità della voce di Milva. Il risultato è una produzione che unisce fedeltà storica e cura contemporanea, offrendo un ascolto coerente con l’identità dell’interprete.

Immagini, oggetti e memoria

L’edizione include fotografie inedite, insieme ad alcuni oggetti personali appartenuti a Milva e donati al pubblico dalla figlia Martina Corgnati con la collaborazione della Fondazione Insula Felix Ets. Il progetto assume così anche il valore di un tributo affettivo, trasformandosi in un atto di memoria che oltrepassa il semplice recupero discografico.

Un’eredità che continua a risuonare

Milva: nuove tracce è un ritratto fedele e commovente di Milva, capace di riportare alla luce la sua forza interpretativa e la sua capacità di rendere ogni brano un’esperienza unica. Non è solo una pubblicazione discografica, ma un gesto di cura verso un’eredità artistica che continua a parlare al pubblico con intensità e modernità. (La redazione)