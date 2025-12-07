Il cavallo e la torre: il miglior programma TV di informazione politica e attualità

Il cavallo e la torre di Marco Damilano, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì, si conferma il miglior approfondimento televisivo di informazione politica e attualità. Con uno stile sobrio e un approccio diretto alla notizia, il format propone ogni sera un racconto essenziale del presente.

L’approfondimento asciutto ed efficace

Trasmissione in access prime time dal lunedì al venerdì, il programma è nato il 29 agosto 2022. Ideato e condotto da Marco Damilano, affronta temi che spaziano dalla politica all’economia, dalla società alla cultura. Il taglio asciutto e privo di enfasi gli ha fatto guadagnare un posizionamento distintivo nel panorama dei talk show, spesso indicato come uno dei migliori per rigore e chiarezza.

Formula e punti di forza

In un contesto caratterizzato da cambiamenti rapidi e inattesi, Il cavallo e la torre continua a offrire un racconto che cerca collegamenti tra le dinamiche del “Palazzo” e le questioni che emergono dai territori, anche quelli meno visibili. Ogni puntata prende avvio da un fatto o da un personaggio del giorno. Meglio ancora: da una parola. L’approfondimento giornalistico di Marco Damilano collega gli sviluppi istituzionali alle istanze provenienti dai territori, con attenzione anche a realtà marginali.

La metafora del titolo

Il nome del programma si ispira all’opera di Vittorio Foa del 1991. La metafora del cavallo come “salto imprevisto” e della torre come “mossa ripetitiva” accompagna l’interpretazione delle dinamiche politiche e sociali proposta da Damilano, offrendo chiavi di lettura utili a decifrare cambiamenti e continuità del presente.

La sigla

La sigla, composta da Nicola Piovani, riprende il tema musicale del film Uomo d’acqua dolce di Antonio Albanese, firmato dallo stesso compositore.

Novità e conferme della quarta stagione

Lunedì 8 settembre 2025, sempre alle 20.40, è iniziata la quarta stagione del programma. Tra gli elementi nuovi figura la collaborazione con Edoardo Purgatori, che introduce segmenti di teatro civile. Come nella stagione precedente, il venerdì la durata cresce da 10 a 15 minuti, consentendo un maggiore approfondimento.

Reportage, inchieste e interviste restano centrali, insieme al contributo settimanale delle animazioni di Mauro Biani, che arricchiscono il racconto con uno sguardo grafico originale. Un impegno editoriale condiviso da Marco Damilano e dal team composto da David Becchetti, Giuseppe Ciulla, Manuela Ferri, Antonio Sofi ed Eleonora Tundo, con la regia è di Laura Vitali. (La redazione)

