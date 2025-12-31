Home ARTICOLI Sergio Mattarella: “La pace è un modo di pensare”
Categorie: ARTICOLINEWSPOLITICA

Sergio Mattarella: “La pace è un modo di pensare”

“La pace è un modo di pensare”: è questo il passaggio centrale del messaggio di fine anno 2025 del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Pubblicato da
REDAZIONE
31 Dicembre 2025

Nel messaggio di fine anno 2025, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha richiamato l’attenzione su una verità semplice e profonda: La pace è un modo di pensare.

Una verità semplice e profonda

La pace non è solo un obiettivo politico o l’assenza di guerra, ma un modo di pensare. Questa espressione sposta il baricentro dalla diplomazia ai comportamenti quotidiani, dalle istituzioni alle coscienze. Pensare la pace significa educarsi al rispetto, al dialogo, alla responsabilità delle parole e delle scelte. Significa rifiutare la logica dello scontro come riflesso automatico e riconoscere nell’altro non un nemico, ma un interlocutore.

Buon 2026

In tempi segnati da conflitti e polarizzazioni, l’invito del Presidente della Repubblica Italiana suggerisce che la pace duratura nasce prima nelle menti che nei trattati: è una cultura da coltivare, giorno dopo giorno, come fondamento della convivenza civile. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 31 Dicembre 2025

Condividi
Pubblicato da
REDAZIONE
31 Dicembre 2025

Articoli recenti

20 album da avere assolutamente in CD o vinile (terza parte)

31 Dicembre 2025

Il ritorno dei Virginiana Miller con “La fine del patriarcato”

31 Dicembre 2025

20 album da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte)

31 Dicembre 2025

20 album da avere assolutamente in CD o vinile (seconda parte)

31 Dicembre 2025

Tutti i fatti e gli eventi accaduti nel 2025

31 Dicembre 2025

Concerti e festival in Italia nel 2026

31 Dicembre 2025