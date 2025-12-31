Sergio Mattarella: “La pace è un modo di pensare”

“La pace è un modo di pensare”: è questo il passaggio centrale del messaggio di fine anno 2025 del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.
La pace non è solo un obiettivo politico o l’assenza di guerra, ma un modo di pensare. Questa espressione sposta il baricentro dalla diplomazia ai comportamenti quotidiani, dalle istituzioni alle coscienze. Pensare la pace significa educarsi al rispetto, al dialogo, alla responsabilità delle parole e delle scelte. Significa rifiutare la logica dello scontro come riflesso automatico e riconoscere nell’altro non un nemico, ma un interlocutore.
In tempi segnati da conflitti e polarizzazioni, l’invito del Presidente della Repubblica Italiana suggerisce che la pace duratura nasce prima nelle menti che nei trattati: è una cultura da coltivare, giorno dopo giorno, come fondamento della convivenza civile. (La redazione)
