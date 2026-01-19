Home ARTICOLI I 10 album più belli di sempre, secondo Rolling Stone
I 10 album più belli di sempre, secondo Rolling Stone

I dieci album più belli di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Una panoramica aggiornata al 2023 sui capolavori che hanno definito la storia della musica, tra visioni artistiche, innovazioni sonore e racconti personali che hanno segnato intere generazioni.

Dischi (pixabay)

La lista dei 500 migliori album di tutti i tempi pubblicata da Rolling Stone ha subito un aggiornamento nel 2023. Il canone si espande senza perdere i suoi classici, offrendo una panoramica che attraversa epoche, generi e rivoluzioni musicali. I primi dieci album rappresentano un viaggio nella storia della musica moderna, tra innovazioni sonore, visioni artistiche e racconti personali destinati a lasciare un segno duraturo.

10. The Miseducation of Lauryn HillLauryn Hill

9. Blood on the TracksBob Dylan

8. Purple RainPrince and the Revolution

7. RumoursFleetwood Mac

6. NevermindNirvana

5. Abbey RoadThe Beatles

4. Songs in the Key of LifeStevie Wonder

3. BlueJoni Mitchell

2. Pet SoundsThe Beach Boys

1. What’s Going OnMarvin Gaye

Conclusione

La selezione aggiornata da Rolling Stone dimostra come i classici continuino a influenzare la storia della musica, pur lasciando spazio a interpretazioni moderne e nuovi linguaggi. Questi dieci album restano punti di riferimento per innovazione, impatto culturale e forza espressiva, confermando il valore senza tempo della forma album. (La redazione)

