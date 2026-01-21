Home ARTICOLI Lo storico concerto dei Talking Heads a Roma nel 1980
Lo storico concerto dei Talking Heads a Roma nel 1980

Il 18 dicembre 1980 i Talking Heads si esibirono dal vivo al PalaEur di Roma. Il concerto fu ripreso da Cesare Pierleoni, storico regista della Rai.

21 Gennaio 2026

Il 18 dicembre 1980, all’indomani della pubblicazione dell’uscita del monumentale Remain in Light, i Talking Heads si esibirono dal vivo al PalaEur di Roma.

Ho avuto la fortuna e l’onore di essere il regista di questo concerto indimenticabile e meraviglioso al PalaEur di Roma il 18 dicembre 1980. Qualcosa di irripetibile. Girato in pellicola 16mm con tre macchine da presa sincronizzate. Credo sia qualcosa di incredibile, con la line-up della band allargata per accogliere il leggendario Adrian Belew alla chitarra e Dolette Mc Donald come backing vocal. Ho ancora la pelle d’oca.

Cesare Pierleoni, storico regista della Rai.

Lo storico concerto dei Talking Heads è stato trasmesso più volte da Rai 5. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 21 Gennaio 2026

