Fine del governo Orbán: Péter Magyar vince le elezioni politiche ungheresi del 2026

Viktor Mihály Orbán, nato il 31 maggio 1963 ad Alcsútdoboz, è una figura centrale della politica ungherese. Primo ministro dell’Ungheria dal 1998 al 2002 e dal 2010 al 2026, ha guidato il partito Fidesz consolidando un lungo ciclo di governo. Tuttavia, le elezioni parlamentari del 12 aprile 2026 hanno segnato una svolta, con una netta sconfitta che ha ridisegnato gli equilibri politici del Paese.

Ascesa politica e leadership di governo

Nel corso della sua carriera, Orbán ha ricoperto incarichi di primo piano sia a livello nazionale sia europeo. Oltre a guidare il governo ungherese in più mandati, è stato anche Presidente del Consiglio dell’Unione europea nel 2011 e nel 2024. Il suo ultimo esecutivo, il governo Orbán V, è rimasto in carica dal 24 maggio 2022 fino al 2026. Tuttavia, le elezioni parlamentari del 2026 hanno rappresentato un passaggio decisivo. Infatti, la coalizione Fidesz–KDNP ha ottenuto circa il 37-38% dei voti e 55 seggi, subendo una significativa riduzione del consenso. Al contrario, il partito Tisza guidato da Péter Magyar ha conquistato circa il 53-54% dei voti e 138 seggi, raggiungendo una supermaggioranza dei due terzi. Orbán ha riconosciuto la sconfitta la sera stessa del voto, definendola un risultato chiaro e doloroso.

Evoluzione ideologica e visione politica

All’inizio della sua carriera, Orbán si ispirava alla tradizione liberale, ma nel tempo ha progressivamente modificato il proprio orientamento. Successivamente, ha assunto posizioni illiberali, nazionaliste e populiste di destra, mettendo in discussione i principi della democrazia liberale. Nel 2014, durante un discorso pubblico, ha delineato una visione dello Stato definito “illiberale”. In questo modello, la comunità nazionale viene considerata l’elemento centrale, piuttosto che l’individuo. Di conseguenza, lo Stato dovrebbe promuovere autosufficienza, sovranità nazionale, piena occupazione e conservazione culturale. Inoltre, la sua filosofia politica combina euroscetticismo, conservatorismo nazionale e populismo. Questo approccio è stato interpretato come una reazione ai cambiamenti dell’Europa contemporanea e come un tentativo di definire un percorso autonomo per l’Ungheria.

Riforme, controversie e alleanze politiche

Durante i suoi mandati, le riforme costituzionali avviate dal 2011 hanno suscitato ampie critiche internazionali. In particolare, tali modifiche hanno inciso su libertà di espressione, stampa e indipendenza del sistema giudiziario, contribuendo a un arretramento democratico secondo diversi osservatori. Nel 2020, una revisione costituzionale ha reso illegale la famiglia omogenitoriale e ha introdotto un modello educativo basato su valori conservatori e cristiani. Nello stesso anno, un emendamento ha definito il sesso come dato biologico alla nascita, interrompendo il riconoscimento legale delle persone transessuali e intersessuali. Nel 2021 è stata approvata una legge che limita la rappresentazione dell’omosessualità e della riassegnazione di genere in ambito educativo e mediatico per i minori. Tuttavia, Orbán ha sostenuto che tali misure non fossero dirette contro le persone omosessuali. Parallelamente, la sua linea politica è stata accostata a quella di diversi leader e movimenti internazionali. In Europa, il suo orientamento è stato paragonato a quello di forze come Fratelli d’Italia, Diritto e Giustizia in Polonia e il Rassemblement National in Francia. Inoltre, alcuni leader politici come Giorgia Meloni, Jarosław Kaczyński e Marine Le Pen sono stati ritenuti vicini alle sue posizioni, così come Matteo Salvini in Italia.

Al di fuori dell’Unione europea, il suo approccio è stato spesso accostato a figure come Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan e Vladimir Putin, per via della comune enfasi su sovranità nazionale, leadership forte e critica alle istituzioni sovranazionali.

Infine, Orbán ha mantenuto uno stretto rapporto con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, descritto come uno dei suoi principali alleati in Europa, anche sul piano dei consigli economici ricevuti in passato.

La fine di Orban

La lunga esperienza politica di Viktor Orbán si è conclusa con una sconfitta elettorale significativa nel 2026, dopo anni di dominio sulla scena ungherese. Il suo percorso, segnato da una trasformazione ideologica profonda, da riforme controverse e da una rete di affinità politiche internazionali, ha avuto un impatto duraturo sul sistema politico del Paese. Di conseguenza, la fine del suo ultimo governo apre una nuova fase per l’Ungheria, con equilibri politici rinnovati e prospettive ancora in evoluzione.

Ma chi è Péter Magyar

Péter Magyar è una figura centrale nella politica ungherese contemporanea. Avvocato e politico nato a Budapest nel 1981, ha attraversato una lunga fase all’interno del partito di governo prima di diventare uno dei principali protagonisti del cambiamento politico nel Paese. Dal 2024 guida il Partito del Rispetto e della Libertà (Tisza) e ha ottenuto un risultato decisivo nelle elezioni parlamentari del 2026, segnando una svolta significativa.

Dalla collaborazione con Orbán alla rottura politica

Péter Magyar ha fatto parte del partito Fidesz dal 2002 al 2024. Durante questo lungo periodo, è stato uno dei collaboratori più stretti di Viktor Orbán, contribuendo in modo diretto alla vita politica del governo. Tuttavia, il 15 marzo 2024 ha annunciato la volontà di fondare un nuovo soggetto politico. Questo passaggio rappresenta un cambiamento netto di posizione, poiché si è posto in opposizione al sistema Fidesz-KDNP guidato da Viktor Orbán. Successivamente, ha scelto di aderire al Partito del Rispetto e della Libertà, assumendone la leadership il 22 luglio 2024. Questa decisione ha dato nuova visibilità al partito, che fino a quel momento aveva avuto un impatto limitato.

La crescita del partito Tisza e la struttura territoriale

Il partito Tisza, fondato nel 2020, si colloca tra il centro e il centro-destra, con un orientamento conservatore, europeista e populista. La sua crescita è stata rapida dopo l’ingresso di Magyar. Un elemento centrale dello sviluppo è stata la creazione delle cosiddette “Tisza Islands”, reti locali di sostenitori e candidati. Entro gennaio 2025, queste strutture hanno raggiunto oltre 20.000 membri distribuiti in più di 200 gruppi, contribuendo a rafforzare la presenza sul territorio, soprattutto nelle aree rurali. Parallelamente, sono state avviate iniziative di comunicazione diretta. Tra queste, il lancio del giornale Tiszta Hang nel luglio 2025, distribuito da volontari in circa un milione di copie. Inoltre, Magyar ha organizzato attività pubbliche, come camminate attraverso il Paese con i sostenitori, per consolidare il rapporto con gli elettori.

Elezioni 2024-2026 e affermazione politica

Nel 2024, il partito ha ottenuto 7 seggi al Parlamento europeo, segnando un primo risultato significativo. Tuttavia, il momento decisivo è arrivato con le elezioni parlamentari del 12 aprile 2026. In questa occasione, Magyar ha sfidato direttamente Orbán e ha ottenuto una vittoria netta, con un’affluenza superiore al 79%. Il risultato ha portato il partito Tisza a conquistare una supermaggioranza nell’Assemblea nazionale, interrompendo 16 anni di governo Fidesz. Un ulteriore elemento rilevante è stato il coinvolgimento dei cittadini attraverso il questionario “Voice of the nation”, lanciato nel marzo 2025. L’iniziativa ha raccolto oltre 1,1 milioni di risposte, influenzando l’elaborazione delle politiche del partito.

Un cambiamento politico strutturale

L’ascesa di Péter Magyar rappresenta una trasformazione profonda nel panorama politico ungherese. Il passaggio da collaboratore interno al sistema a leader di opposizione, unito alla costruzione di una rete territoriale capillare, ha permesso al partito Tisza di affermarsi rapidamente. La vittoria del 2026 segna la fine di un lungo ciclo politico e l’inizio di una nuova fase, caratterizzata da un diverso equilibrio di potere e da una maggiore partecipazione organizzata della società civile. (La redazione)