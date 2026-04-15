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🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi -

Questa pagina raccoglie e aggiorna in tempo reale le principali breaking news del momento, selezionate tramite Google Notizie, per offrire una panoramica chiara e immediata degli eventi più rilevanti a livello nazionale e internazionale.

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15 Aprile 2026

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🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Trump: 'La guerra in Iran è quasi finita, la considero molto vicina alla fine' - ANSA

Trump: 'La guerra in Iran è quasi finita, la considero molto vicina alla fine'  ANSA

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Il Wall Street Journal: «Piano europeo per Hormuz dopo la guerra, esclusi gli Usa». Trump: «La guerra è quasi vicina alla fine» - Corriere della Sera

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🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Diesel, batosta pendolari: per raggiungere Milano servono 50 euro in più al mese - L'Eco di Bergamo

Diesel, batosta pendolari: per raggiungere Milano servono 50 euro in più al mese  L'Eco di Bergamo

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Guerra in Iran, le news di oggi. Trump: “Considero il conflitto in Iran molto vicino alla fine” - la Repubblica

Guerra in Iran, le news di oggi. Trump: “Considero il conflitto in Iran molto vicino alla fine”  la Repubblica

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Nello Stretto di Hormuz non è cambiato molto - Il Post

Nello Stretto di Hormuz non è cambiato molto  Il Post

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Guerra Iran, Trump: «Colloqui con l'Iran nei prossimi due giorni». Sei navi mercantili fermate dal blocco di Hormuz - Il Messaggero

Guerra Iran, Trump: «Colloqui con l'Iran nei prossimi due giorni». Sei navi mercantili fermate dal blocco di Hormuz  Il Messaggero

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - L’Italia non rinnova gli accordi per la Difesa con Israele. Trump: “Nuovi negoziati entro 2 giorni” - La Stampa

L’Italia non rinnova gli accordi per la Difesa con Israele. Trump: “Nuovi negoziati entro 2 giorni”  La Stampa

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Kammer (Fmi): “Dalla guerra in Iran l’Italia rischia quasi un punto di Pil” - la Repubblica

Kammer (Fmi): “Dalla guerra in Iran l’Italia rischia quasi un punto di Pil”  la Repubblica

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Gli Stati Uniti rilanciano i negoziati con l’Iran: “Nuovo incontro di pace” - la Repubblica

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🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Volenterosi, incontro tra i leader per la missione navale nello Stretto di Hormuz - la Repubblica

Volenterosi, incontro tra i leader per la missione navale nello Stretto di Hormuz  la Repubblica

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Pechino per il Medio Oriente: Xi lancia il piano in 4 punti. L'Europa pensa al futuro di Hormuz - IL PUNTO - Trump contro Meloni, rottura totale: "Sono scioccato, pensavo avesse coraggio" - RaiNews

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🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Guerra in Iran: petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz - Tgcom24

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Guerra Iran, Trump: "Colloqui con Teheran potrebbero ripartire nei prossimi 2 giorni"  Sky TG24

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Hormuz, piano europeo per il dopoguerra senza gli USA - Usa minacciano sanzioni contro banche cinesi e arabe che operano con Teheran - RaiNews

Hormuz, piano europeo per il dopoguerra senza gli USA - Usa minacciano sanzioni contro banche cinesi e arabe che operano con Teheran  RaiNews

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Iran, Wsj: 'Europa lavora a piano per Hormuz senza gli Stati Uniti' - Sky TG24

Iran, Wsj: 'Europa lavora a piano per Hormuz senza gli Stati Uniti'  Sky TG24

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Trump: "Possibili colloqui tra Usa e Iran nei prossimi 2 giorni in Pakistan" - AGI

Trump: "Possibili colloqui tra Usa e Iran nei prossimi 2 giorni in Pakistan"  AGI

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Trump: 'I colloqui con l'Iran potrebbero riprendere nei prossimi 2 giorni'. Incontro Israele-Libano 'costruttivo' - LIVEBLOG - ANSA

Trump: 'I colloqui con l'Iran potrebbero riprendere nei prossimi 2 giorni'. Incontro Israele-Libano 'costruttivo' - LIVEBLOG  ANSA

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Attacco all'Iran, le notizie del 14 aprile | Nuovi negoziati con gli Usa entro la settimana - TGLA7

Attacco all'Iran, le notizie del 14 aprile | Nuovi negoziati con gli Usa entro la settimana  TGLA7

🔴 Guerra in Iran, le notizie in diretta di oggi - Guerra, l’Iran rassicura la Riviera: “Perché dovremmo colpirla? Amiamo Rimini e tutta l’Italia” - Il Resto del Carlino

Guerra, l’Iran rassicura la Riviera: “Perché dovremmo colpirla? Amiamo Rimini e tutta l’Italia”  Il Resto del Carlino

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