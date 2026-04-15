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Trump: 'La guerra in Iran è quasi finita, la considero molto vicina alla fine' ANSA
Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Il Wall Street Journal: «Piano europeo per Hormuz dopo la guerra, esclusi gli Usa». Trump: «La…
Diesel, batosta pendolari: per raggiungere Milano servono 50 euro in più al mese L'Eco di Bergamo
Guerra in Iran, le news di oggi. Trump: “Considero il conflitto in Iran molto vicino alla fine” la Repubblica
Nello Stretto di Hormuz non è cambiato molto Il Post
Guerra Iran, Trump: «Colloqui con l'Iran nei prossimi due giorni». Sei navi mercantili fermate dal blocco di Hormuz Il Messaggero
L’Italia non rinnova gli accordi per la Difesa con Israele. Trump: “Nuovi negoziati entro 2 giorni” La Stampa
Kammer (Fmi): “Dalla guerra in Iran l’Italia rischia quasi un punto di Pil” la Repubblica
Gli Stati Uniti rilanciano i negoziati con l’Iran: “Nuovo incontro di pace” la Repubblica
Volenterosi, incontro tra i leader per la missione navale nello Stretto di Hormuz la Repubblica
Pechino per il Medio Oriente: Xi lancia il piano in 4 punti. L'Europa pensa al futuro di Hormuz - IL PUNTO - Trump contro Meloni,…
Guerra in Iran: petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz Tgcom24
Guerra Iran, Trump: "Colloqui con Teheran potrebbero ripartire nei prossimi 2 giorni" Sky TG24
Hormuz, piano europeo per il dopoguerra senza gli USA - Usa minacciano sanzioni contro banche cinesi e arabe che operano con Teheran RaiNews
Iran, Wsj: 'Europa lavora a piano per Hormuz senza gli Stati Uniti' Sky TG24
Trump: "Possibili colloqui tra Usa e Iran nei prossimi 2 giorni in Pakistan" AGI
Trump: 'I colloqui con l'Iran potrebbero riprendere nei prossimi 2 giorni'. Incontro Israele-Libano 'costruttivo' - LIVEBLOG ANSA
Attacco all'Iran, le notizie del 14 aprile | Nuovi negoziati con gli Usa entro la settimana TGLA7
Guerra, l’Iran rassicura la Riviera: “Perché dovremmo colpirla? Amiamo Rimini e tutta l’Italia” Il Resto del Carlino
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