Il disco in evidenza: U, 2026, Underscores

U è il terzo album in studio della giovane musicista americana April Harper Grey, aka Underscores, e segna un cambio di direzione rispetto al precedente lavoro Wallsocket (2023). Pubblicato il 20 marzo 2026 con le etichette Mom + Pop Music e Corporate Rockmusic, il disco si colloca in un’area sonora più vicina al pop, pur mantenendo influenze hyperpop e dance-pop. Un lavoro che nasce dall’esperienza di una vita in continuo movimento, tra aeroporti, hotel e città diverse, elementi che diventano parte centrale della sua identità artistica.

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Il contesto creativo

La realizzazione di U avviene in condizioni non convenzionali, poiché la Grey lavora al nuovo disco mentre è in tour con Porter Robinson e successivamente con Danny Brown. Di conseguenza, le registrazioni si svolgono in diverse città del mondo, utilizzando un setup semplice e portatile, diverso dalle produzioni precedenti più strutturate. Inoltre, dopo il tour di Wallsocket, l’artista si dedica alla scrittura di brani pop per altri interpreti, anche se mai pubblicati. Questa fase contribuisce a ridefinire il suo approccio creativo. Allo stesso tempo, la scrittura dell’album nasce dal desiderio di recuperare un legame con le prime ispirazioni dell’infanzia, in particolare con l’immaginario degli hotel e degli spazi di transito. Per questo motivo, il nuovo album U assume una dimensione decisamente più personale e al contempo itinerante, dove la produzione diventa parte del racconto artistico.

Sonorità, temi e struttura musicale

Dal punto di vista sonoro, U si sviluppa come un album di pop elettronico contaminato da hyperpop e dance-pop, con elementi di dubstep e future bass. In particolare, l’uso di voci autotunate e la produzione elettronica evidenziano una forte attenzione alla dimensione digitale del suono. Inoltre, le influenze sono dichiarate e includono artisti come Timbaland, Justin Timberlake, Grimes, Cascada e Beck, a dimostrazione di una struttura musicale davvero ibrida. Ciononostante, il disco mantiene un equilibrio tra complessità e minimalismo, evitando una sovrapproduzione evidente con riferimenti a contemporanei come Oklou e Mk.gee.

Dal punto di vista tematico, il lavoro si concentra su amore, sesso e fama, con una scrittura più diretta rispetto ai progetti precedenti. Di conseguenza, l’album costruisce una narrazione legata alla ricerca di connessione in un contesto di vita digitale e mobile.

Promozione, singoli e riscontro di pubblico e critica

La promozione di U si articola attraverso tre singoli principali: Music, Do It e Tell Me (U Want It). Inoltre, l’artista ha avviato un tour tra maggio e giugno 2026, rafforzando la visibilità del progetto Underscores. Il disco ha ottenuto un riscontro critico positivo, sia dal pubblico sia dalla critica, con particolare attenzione alla produzione e all’approccio sperimentale al pop. Parallelamente, raggiunge posizioni nelle classifiche UK Album Downloads e nella North American College and Community Radio (NACC), confermando una ricezione internazionale.

Conclusione

U si configura dunque come un lavoro discografico che unisce mobilità, sperimentazione e scrittura pop contemporanea. Un album che riflette una particolare fase artistica della musicista statunitense April Harper Grey e della sua creatura Underscores, in cui il viaggio fisico e creativo diventa parte integrante della musica, consolidando una nuova direzione stilistica. (La redazione)

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