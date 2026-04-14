Il disco in evidenza: L’improbabile piena dell’Oreto, 2026, Dimartino

A sette anni da Afrodite, Dimartino pubblica il suo quinto album in studio, L’improbabile piena dell’Oreto, segnando un ritorno alla dimensione solista dopo un periodo di collaborazioni e progetti condivisi. Il disco, in uscita l’8 maggio 2026, è anticipato dai singoli L’oro del fiume e Meravigliosa innocenza, che introduce l’immaginario sonoro e narrativo del nuovo lavoro.

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Un ritorno solista tra suono e immaginario

Con questo nuovo progetto, Dimartino riporta al centro una scrittura personale. Dopo gli anni del sodalizio con Colapesce, il cantautore torna a una dimensione più intima e autonoma. Il disco si sviluppa attorno all’immagine del fiume, elemento simbolico che rappresenta mistero, ricerca e trasformazione. Inoltre, il brano L’oro del fiume, posto in apertura, stabilisce fin da subito il tono dell’album, definendone atmosfera e direzione artistica.

Tracklist

L’album (in vinile) è diviso in due lati e presenta dieci tracce:

Lato A

L’oro del fiume Contemplare il cielo attraverso le dita Meravigliosa incoscienza Maredolce Agua, ¿dónde vas?

Lato B

Gusci vuoti Petricore Fluire degli argini Conrad Storia della mia rabbia

Ogni brano contribuisce a costruire un percorso coerente, in cui il tema del fluire accompagna l’intero ascolto.

Il percorso artistico di Dimartino

Dimartino, nome d’arte di Antonio Di Martino, è un cantautore nato a Palermo nel 1982. Nel corso degli anni ha costruito un percorso articolato, iniziato con Cara maestra abbiamo perso nel 2010.

Successivamente ha pubblicato diversi lavori, tra cui Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile e Afrodite, che nel 2019 ha ottenuto il Premio Lunezia. Parallelamente, ha sviluppato collaborazioni rilevanti. In particolare, tra il 2020 e il 2024 ha formato con Colapesce il duo Colapesce Dimartino, ottenendo grande visibilità anche grazie al brano Musica leggerissima presentato al Festival di Sanremo 2021. Negli anni più recenti ha continuato a lavorare come autore e collaboratore, mantenendo una presenza costante nella scena musicale italiana.

Un nuovo capitolo coerente

Con L’improbabile piena dell’Oreto, Dimartino apre una nuova fase della sua carriera. Il ritorno alla dimensione solista coincide con un progetto che appare coerente e centrato su un’immagine forte come quella del fiume. Inoltre, la struttura del disco e la scelta dei brani confermano una direzione artistica precisa, capace di unire continuità e rinnovamento. (La redazione)

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