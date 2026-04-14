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Nuovi album internazionali della settimana

Scopri le ultime uscite discografiche della settimana con una selezione aggiornata automaticamente dei nuovi album internazionali. Resta sempre informato sulle novità musicali e trova facilmente i dischi disponibili in formato fisico, CD e vinile, acquistabili anche su Amazon.

Pubblicato da
REDAZIONE
14 Aprile 2026

Dischi (pixabay)

Questa pagina raccoglie le ultime uscite discografiche della settimana, con un focus sui nuovi album internazionali pubblicati negli ultimi giorni. Grazie al servizio di MusicButler, l’elenco viene aggiornato automaticamente per offrire una panoramica sempre aggiornata delle novità musicali. Tutti i dischi sono, generalmente, disponibili informato fisico (CD e vinile) anche su Amazon.

Ultime uscite discografiche internazionali della settimana

Tutti i dischi sono disponibili anche su Amazon

Qui puoi scoprire in modo semplice e immediato tutti gli album usciti nella settimana corrente, selezionati su scala globale. La maggior parte dei dischi sono facilmente reperibili online.

Album usciti questa settimana nel mondo

Questo servizio è pensato per appassionati, collezionisti e curiosi che vogliono restare aggiornati sulle nuove uscite musicali internazionali, con particolare attenzione agli album. L’obiettivo è offrire una panoramica chiara e sempre aggiornata delle release musicali più recenti, includendo artisti emergenti e grandi nomi del mondo.(La redazione)

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