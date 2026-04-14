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Landaluce cede davanti a un grande Musetti a Barcellona Punto de Break
Cobolli e Darderi al 2° turno: Dedura e Zhang ko Sky Sport
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LIVE Musetti-Landaluce 7-5, 6-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: vittoria in crescendo, buoni segnali dall’azzurro OA Sport
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Un rinato Sonego mette fine al percorso di Pedro Martínez a Barcellona Punto de Break
ATP Barcellona 2026, finalmente Musetti: elimina Landaluce e sfiderà Moutet per un posto ai quarti lottomatica.sport
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De Miñaur esce vittorioso da un esigente debutto a Barcellona Punto de Break
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Alcaraz, l’ammirazione per Sinner e la corsa alla vetta del ranking: le sue parole tennis-open.it
Alcaraz mette subito nel mirino il n° 1: "Sinner un esempio, ma a Barcellona non mi mancherà..." eurosport.it
Sonego, il ritorno dopo l'infortunio: debutto a Barcellona contro Martinez Blasting News
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