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14 Aprile 2026

Live news

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Guerra, Pechino: il blocco Usa dei porti iraniani è pericoloso e irresponsabile. Quattro navi legate a Teheran attraversano Hormuz  Il Messaggero

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🔴 AGGIORNAMENTI LIVE - GUERRA IRAN - Attacco all'Iran, le notizie del 14 aprile | Nuovi negoziati con gli Usa entro la settimana - TGLA7

Attacco all'Iran, le notizie del 14 aprile | Nuovi negoziati con gli Usa entro la settimana  TGLA7

🔴 AGGIORNAMENTI LIVE - GUERRA IRAN - Guerra Iran, dopo petroliera Elpis una seconda nave ha rotto il blocco Usa a Hormuz. LIVE - Sky TG24

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Hormuz, venerdì a Parigi la conferenza dei "non belligeranti" per riaprire lo Stretto - Libano: 10 soldati Idf feriti in scontri a Bint Jbeil  RaiNews

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🔴 AGGIORNAMENTI LIVE - GUERRA IRAN - È il giorno dei negoziati tra Israele e Libano - Il Post

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Tgcom24: La Cina "entra" nella guerra in Iran Video  Mediaset Infinity

🔴 AGGIORNAMENTI LIVE - GUERRA IRAN - Iran, Confcommercio: "La guerra ferma la crescita del Pil italiano" - lapresse.it

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McElroy: guerra in Iran “moralmente illegittima”, regga il cessate il fuoco  Vatican News

🔴 AGGIORNAMENTI LIVE - GUERRA IRAN - TG4: Guerra Usa-Iran, Hormuz bloccato, nave cinese attraversa lo Stretto Video - Mediaset Infinity

TG4: Guerra Usa-Iran, Hormuz bloccato, nave cinese attraversa lo Stretto Video  Mediaset Infinity

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