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Guerra, Pechino: il blocco Usa dei porti iraniani è pericoloso e irresponsabile. Quattro navi legate a Teheran attraversano Hormuz Il Messaggero
Iran, la guerra svuota le tasche degli italiani: come rischiano di cambiare i costi di assicurazioni, mutui, bollette e carburanti Affaritaliani
Attacco all'Iran, le notizie del 14 aprile | Nuovi negoziati con gli Usa entro la settimana TGLA7
Guerra Iran, dopo petroliera Elpis una seconda nave ha rotto il blocco Usa a Hormuz. LIVE Sky TG24
Iran, la guerra in diretta, Meloni: "Sospeso rinnovo dell’accordo di difesa con Israele". Dalla Cina piano in 4 punti per la pace, verso nuovi negoziati Fanpage
Iran: scatta blocco navale di Hormuz, passa una sola petroliera AGI
Guerra in Iran, le news di oggi in diretta –Reuters: “Possibile ripresa dei colloqui a Islamabad” la Repubblica
Iran, le notizie più importanti del 14 aprile sulla guerra Askanews
Verso nuovi negoziati di pace Usa-Iran, a Parigi conferenza tra «paesi non belligeranti» su Hormuz. Macron: «Stop anche per Libano» - La diretta Open
Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Bbc: 4 navi legate all'Iran passate per Hormuz dal blocco. Nuovi negoziati Washington-Teheran «questa settimana o…
Cina, il piano di pace per la guerra in Iran: dal principio di coesistenza pacifica alla sicurezza globale, i 4 punti Il Mattino
La Cina "entra" nella guerra in Iran Tgcom24
Hormuz, venerdì a Parigi la conferenza dei "non belligeranti" per riaprire lo Stretto - Libano: 10 soldati Idf feriti in scontri a Bint Jbeil RaiNews
Iran, Guerra nel golfo, la diretta. Nave a fuoco nel Golfo dell'Oman. Meloni: "Riaprire Hormuz è fondamentale" | Libero Quotidiano.it Libero Quotidiano
È il giorno dei negoziati tra Israele e Libano Il Post
Tgcom24: La Cina "entra" nella guerra in Iran Video Mediaset Infinity
Iran, Confcommercio: "La guerra ferma la crescita del Pil italiano" lapresse.it
McElroy: guerra in Iran “moralmente illegittima”, regga il cessate il fuoco Vatican News
TG4: Guerra Usa-Iran, Hormuz bloccato, nave cinese attraversa lo Stretto Video Mediaset Infinity
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