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Mondiali 2026, l’Italia spera nel ripescaggio: tra geopolitica e business, la FIFA valuta il piano playoff Economy Magazine
Italia ripescata ai Mondiali, la Rai può ‘guadagnare’ due partite (e una valanga di milioni): date, avversari e retroscena sui play-off ridotti LiberoMondiali 2026, l’Italia spera…
Mondiali di calcio, l’Italia può essere ripescata zerosette.it
Italia ripescata ai Mondiali, dietrofront FIFA: playoff ridotto a quattro squadre, le rivali degli Azzurri Virgilio Sport
Dal Messico confermano la decisione della FIFA sull'Iran: spunta l’ipotesi super-playoff per l'Italia Fanpage
Italia e ripescaggio ai Mondiali, Fifa pensa a ‘super playoff’: come funziona e chi partecipa shmag.it
Italia ripescata ai Mondiali 2026? L’ipotesi del maxi-playoff e cosa dice il regolamento IlFaroOnline
Italia ai Mondiali, perché ad oggi non è impossibile vedere Di Lorenzo-Politano vs De Bruyne-Lukaku CalcioNapoli24
Mondiale 2026 | Ci siamo: momento cruciale per il ripescaggio dell'Italia OneFootball
Ripescaggio Italia, la Rai sogna play-off e Mondiali con gli azzurri: la scelta (definitiva) di Infantino sull’Iran Libero
Italia ripescata ai Mondiali, la Fifa respinge la richiesta dell’Iran: cosa succede ora Virgilio Sport
La FIFA respinge la richiesta dell’Iran per i Mondiali: lo scenario per il ripescaggio dell’Italia Fanpage
Italia ripescata al Mondiale se…: ecco l’ultima incredibile ipotesi, c’è un precedente Tuttosport
Italia ripescata ai Mondiali, date e format playoff: Giamaica o Bolivia in semifinale, poi Hojlund o Zielinski Virgilio Sport
Italia ripescata ai Mondiali al posto dell'Iran? L'ipotesi del super playoff, il precedente e le nostre possibilità (poche) Corriere della Sera
L'Italia e l'assurda ipotesi del super playoff Mondiali: l'ultima idea della Fifa per un ripescaggio clamoroso Corriere dello Sport
"Italia ai Mondiali col super-playoff", Rai tra incubo conti e l’altra ipotesi ripescaggio: il piano per salvare i diritti tv Libero
Italia ripescata ai Mondiali, il playoff ora tocca a Baldini: scenario clamoroso. Ceferin come alleato e il precedente che fa sognare Virgilio Sport
Mondiali: se l'Iran si ritira ripescaggio Italia o superplayoff Tuttosport
Italia ripescata ai Mondiali? Il super playoff tra escluse come possibile ultima spiaggia. L'ipotesi della Fifa e i tempi Il Messaggero
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