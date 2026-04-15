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🔴 LIVE NEWS - Esiste la possibilità di un ripescaggio dell'Italia ai Mondiali di calcio 2026? Vediamo cosa dicono i media...

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15 Aprile 2026

Live News 2

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Mondiali: se l'Iran si ritira ripescaggio Italia o superplayoff  Tuttosport

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