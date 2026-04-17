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Europa e Conference League, Bologna e Fiorentina eliminate. VIDEO: GOL E HIGHLIGHTS Sky TG24
Highlights Serie A: Fiorentina-Lazio 1-0: gli highlights Video Mediaset Infinity
Serie A, ok Genoa e Bologna. Pari Napoli, Como-Inter 3-4. VIDEO Sky TG24
Serie A, vincono Sassuolo e Fiorentina. Lazio-Parma finisce 1-1. HIGHLIGHTS Sky TG24
Serie A, Fiorentina-Inter 1-1. Vincono Como, Roma, Atalanta e Lazio. VIDEO Sky TG24
Gli highlights di Roma-Bologna 3-4 dts Sky Sport
Video Sassuolo Bologna (0-1), gol e highlights: Dallinga firma un derby con vista sull'Europa (Serie A) IlSussidiario.net
Serie A, Lazio batte il Milan. Ok Como, Genoa, Pisa e Bologna. VIDEO Sky TG24
Europa League, Bologna-Roma 1-1. Conference, la Fiorentina batte in rimonta il Rakow 2-1 Sky TG24
Serie A, ok Lecce e Verona. Genoa batte Roma. Milan-Inter 1-0. VIDEO Sky TG24
Serie A: vincono Milan, Sassuolo e Torino. Roma-Juventus 3-3. VIDEO Sky TG24
Serie A, Fiorentina-Pisa 1-0 e Bologna-Udinese 1-0. HIGHLIGHTS Sky TG24
Serie A, Milan sconfitto. Vincono Atalanta, Roma e Genoa. VIDEO Sky TG24
Europa e Conference League, vincono Bologna e Fiorentina. HIGHLIGHTS Sky TG24
Video Como Fiorentina (1-2)/ Gol e highlights: Fagioli e Kean per sbancare! (Serie A) IlSussidiario.net
Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO Sky TG24
Video Catania Audace Cerignola (0-0)/ Gol e highlights: Casasola sbaglia troppo! (Serie C) IlSussidiario.net
Serie A, Sassuolo-Inter 0-5 e Juve-Lazio 2-2. Parma e Lecce ok. VIDEO Sky TG24
Serie A, il Milan batte il Bologna 3-0. A segno Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. HIGHLIGHTS Sky TG24
Video Bruges Marsiglia (3-0)/ Gol e highlights: che serata per Stankovic! (Champions League) IlSussidiario.net
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