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Manninger muore a 48 anni in un incidente stradale Milan Vibes
Calcio in lutto, Manninger è morto in un incidente stradale: schianto contro un treno SNAI sportnews
Alex Manninger morto investito da un treno vicino a Salisburgo, minivan travolto al passaggio a livello Virgilio
Union Brescia, il cordoglio per la morte di Manninger: "Professionista serio" Tuttomercatoweb
Lutto nel calcio: è morto l'ex portiere Alex Manninger. Incidente stradale, travolto da un treno MSN
Lutto nel calcio, morto a 48 anni Alexander Manninger. I precedenti con la Roma Roma news
MANNINGER, COMUNICATO UFFICIALE Union Brescia
Tragedia in Austria: morto Alex Manninger, ex portiere della Juventus, aveva 48 anni Qui Salute Magazine
Schianto fatale per Alex Manninger, morto l’ex portiere della nazionale austriaca L'Unione Sarda.it
Un famoso portiere è morto tragicamente a 48 anni: la sua auto è stata investita da un treno. Telegrafi
Tragedia Manninger: l'ex portiere di Juve e Toro è morto a 48 anni Torino Cronaca
Morto Alexander Manninger, ex portiere della Juventus: vittima di un incidente stradale in Austria, lo scontro con un treno L'Unità
Mondo del calcio in lutto, l’ex portiere Alexander Manninger muore a 48 anni in un incidente Casteddu On line
Lutto nel mondo del calcio, addio ad Alex Manninger: morto a 48 anni in un incidente. Giocò con Juve, Siena e Torino Affaritaliani
Alex Manninger, morto l’ex portiere della Juventus: fatale un incidente lapresse.it
Tragedia in Austria, è morto l’ex portiere della Juve Manninger Corriere della Calabria
Calcio in lutto: è deceduto Alexander Manninger, ex portiere del Torino Torino Granata
Morto Alexander Manninger: dalla Juventus all’Arsenal, addio a un professionista vero Giornale La Voce
Tragico incidente in Austria, è morto l’ex portiere Alexander Manninger: aveva solo 48 anni Sportal.it
Lutto nel mondo del calcio: è morto Alex Manninger in un incidente stradale OneFootball
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