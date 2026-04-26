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🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano

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26 Aprile 2026

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🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Rocchi indagato per frode sportiva, l'accusa: «Sceglieva arbitri graditi all’Inter». L'inchiesta fa tremare il calcio italiano - Il Messaggero

Rocchi indagato per frode sportiva, l'accusa: «Sceglieva arbitri graditi all’Inter». L'inchiesta fa tremare il calcio italiano  Il Messaggero

🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Rocchi, le accuse dei pm: designati arbitri graditi all'Inter - La Gazzetta dello Sport

Rocchi, le accuse dei pm: designati arbitri graditi all'Inter  La Gazzetta dello Sport

🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Bufera arbitri: il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva - eurosport.it

Bufera arbitri: il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva  eurosport.it

🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Designatore arbitri Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva - AGI

Designatore arbitri Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva  AGI

🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Rocchi. Lui si autosospende: "Ho sempre agito correttamente" - il Giornale

Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Rocchi. Lui si autosospende: "Ho sempre agito correttamente"  il Giornale

🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Indagato Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri accusato di concorso in frode sportiva. E lui: “Sereno, vado avanti” - Il Giorno

Indagato Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri accusato di concorso in frode sportiva. E lui: “Sereno, vado avanti”  Il Giorno

🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni - RaiNews

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🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano 🌐 Inter a rischio retrocessione: scandalo arbitri e corsa scudetto - MetroToday

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🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Inchiesta arbitri, spunta anche una partita della Salernitana - Ottopagine

Inchiesta arbitri, spunta anche una partita della Salernitana  Ottopagine

🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Caos arbitri: Rocchi si è autosospeso da designatore arbitrale: "Ne uscirò indenne e più forte di prima". Il comunicato dell'AIA - Calciomercato

Caos arbitri: Rocchi si è autosospeso da designatore arbitrale: "Ne uscirò indenne e più forte di prima". Il comunicato dell'AIA  Calciomercato

🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Inchiesta arbitri Serie A, Rocchi si autosospende da designatore arbitrale: «Scelta sofferta, sono certo di uscirne indenne e più forte di prima» - Calcio News 24

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🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Quali sono le partite dell'indagine sulla frode sportiva degli arbitri: Udinese-Parma e Inter-Verona. I dialoghi in sala Var - Corriere della Sera

Quali sono le partite dell'indagine sulla frode sportiva degli arbitri: Udinese-Parma e Inter-Verona. I dialoghi in sala Var  Corriere della Sera

🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano L'indagine sul calcio, il capo degli arbitri Rocchi si autosospende: «Scelta sofferta, ne uscirò più forte di prima - La Sicilia

L'indagine sul calcio, il capo degli arbitri Rocchi si autosospende: «Scelta sofferta, ne uscirò più forte di prima  La Sicilia

🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Rocchi indagato, cosa succede ora: come cambia la classifica e le penalizzazioni - ilparagone.it

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🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Rocchi indagato, le accuse dei pm: designava arbitri graditi all'Inter' - Sky Sport

Rocchi indagato, le accuse dei pm: designava arbitri graditi all'Inter'  Sky Sport

🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Dai disastri del Var all’inchiesta su Rocchi: l’anno orribile degli arbitri - Quotidiano Sportivo

Dai disastri del Var all’inchiesta su Rocchi: l’anno orribile degli arbitri  Quotidiano Sportivo

🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano L'accusa della Procura: "Rocchi sceglieva arbitri graditi all'Inter" - Corriere dello Sport

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🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: «Avrebbe favorito l’Inter» - Il Sole 24 ORE

Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: «Avrebbe favorito l’Inter»  Il Sole 24 ORE

🔴 Inchiesta arbitri sconvolge il calcio italiano Rocchi “sceglieva arbitri graditi all’Inter e faceva pressioni al VAR”: i capi d’accusa del pm di Milano - Fanpage

Rocchi “sceglieva arbitri graditi all’Inter e faceva pressioni al VAR”: i capi d’accusa del pm di Milano  Fanpage

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Rocchi si autosospende: “Ne uscirò indenne e più forte di prima”. Per i pm scelse arbitri graditi all’Inter  Il Giorno

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