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Rocchi indagato per frode sportiva, l'accusa: «Sceglieva arbitri graditi all’Inter». L'inchiesta fa tremare il calcio italiano Il Messaggero
Rocchi, le accuse dei pm: designati arbitri graditi all'Inter La Gazzetta dello Sport
Bufera arbitri: il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva eurosport.it
Designatore arbitri Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva AGI
Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Rocchi. Lui si autosospende: "Ho sempre agito correttamente" il Giornale
Indagato Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri accusato di concorso in frode sportiva. E lui: “Sereno, vado avanti” Il Giorno
Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni RaiNews
🌐 Inter a rischio retrocessione: scandalo arbitri e corsa scudetto MetroToday
Inchiesta arbitri, spunta anche una partita della Salernitana Ottopagine
Caos arbitri: Rocchi si è autosospeso da designatore arbitrale: "Ne uscirò indenne e più forte di prima". Il comunicato dell'AIA Calciomercato
Inchiesta arbitri Serie A, Rocchi si autosospende da designatore arbitrale: «Scelta sofferta, sono certo di uscirne indenne e più forte di prima» Calcio News 24
Quali sono le partite dell'indagine sulla frode sportiva degli arbitri: Udinese-Parma e Inter-Verona. I dialoghi in sala Var Corriere della Sera
L'indagine sul calcio, il capo degli arbitri Rocchi si autosospende: «Scelta sofferta, ne uscirò più forte di prima La Sicilia
Rocchi indagato, cosa succede ora: come cambia la classifica e le penalizzazioni ilparagone.it
Rocchi indagato, le accuse dei pm: designava arbitri graditi all'Inter' Sky Sport
Dai disastri del Var all’inchiesta su Rocchi: l’anno orribile degli arbitri Quotidiano Sportivo
L'accusa della Procura: "Rocchi sceglieva arbitri graditi all'Inter" Corriere dello Sport
Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: «Avrebbe favorito l’Inter» Il Sole 24 ORE
Rocchi “sceglieva arbitri graditi all’Inter e faceva pressioni al VAR”: i capi d’accusa del pm di Milano Fanpage
Rocchi si autosospende: “Ne uscirò indenne e più forte di prima”. Per i pm scelse arbitri graditi all’Inter Il Giorno
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