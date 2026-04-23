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Hormuz, Bernabè: "Difficile tornare alla normalità economica" LA7
Iran, Trump ordina: 'Distruggere qualsiasi nave metta mine a Hormuz' Sky TG24
Tintin e Hormuz, Gesù tra Trump e Israele, i voli dell'Ice, Crime condominiale Corriere della Sera
La fine della guerra passa per Hormuz, dove l’Iran crede di avere una flottiglia imbattibile Il Foglio
L'ordine di Trump: distruggere ogni nave posamine a Hormuz. Iran: pronti a scatenare il caos - Fonti israeliane: " Ghalibaf rinuncia a guidare delegazione per…
Hormuz, Mulè "Situazione molto preoccupante" Il Sole 24 ORE
TG5: Hormuz zona di guerra, i negoziati sono fermi Video Mediaset Infinity
Teheran attiva la difesa antiaerea. Trump: «Affondare le navi posamine a Hormuz». Katz: «Attendiamo il via libera dagli Usa per riportare l'Iran all'età della pietra»…
Alta tensione nello Stretto di Hormuz. Trump ordina di sparare a navi posamine la Repubblica
Medio Oriente, Trump: 'Controlliamo Hormuz'. E ordina di distruggere qualsiasi nave metta mine' - LIVEBLOG ANSA
Tgcom24: L'ordine di Trump: "Distruggere qualsiasi nave mette mine a Hormuz" Video Mediaset Infinity
Controllo dello Stretto di Hormuz, prosegue il braccio di ferro tra Iran e Usa AGI
Hormuz tiene in ostaggio il petrolio: i carburanti italiani reggono, ma per quanto? ACI Automobile Club d’Italia
Borsa: stallo su Hormuz pesa sull'Europa, Milano (+0,3%) tiene con St Il Sole 24 ORE
Non solo Hormuz, gli stretti che minacciano l'economia mondiale: l'intervista a Federico Fubini LA7
L'ordine di Trump: 'Distruggere qualsiasi nave metta mine a Hormuz' ANSA
Sky TG24 Timeline: conseguenze del blocco di Hormuz Sky TG24
Hormuz, Trump: "ho dato l'ordine di distruggere i posamine". In bilico i colloqui di venerdì a Islamabad rtl.it
Medio Oriente, Trump ordina di distruggere qualsiasi nave metta mine a Hormuz - LIVEBLOG ANSA
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