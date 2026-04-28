Targhe Tenco 2026: aperte le candidature per i migliori dischi dell’anno

Sono aperte le candidature per le Targhe Tenco 2026, uno dei premi più importanti della musica d’autore italiana. Scopri le sei categorie in gara, le modalità di partecipazione, il ruolo della giuria e tutti i vincitori dell’edizione 2025.
Le Targhe Tenco rappresentano uno degli appuntamenti più importanti per la musica d’autore italiana. Anche per il 2026 è ufficialmente aperta la piattaforma per candidare i migliori dischi dell’anno, confermando il valore storico e culturale di un riconoscimento attivo dal 1984.
Fino al 31 maggio è possibile proporre le opere per le Targhe Tenco 2026, suddivise in sei categorie principali: miglior album in assoluto, miglior album in dialetto o lingua minoritaria, miglior opera prima, miglior album di interprete, migliore canzone singola e miglior album a progetto. L’iniziativa, promossa dal Club Tenco, mira a valorizzare le migliori produzioni discografiche italiane legate alla canzone d’autore. I dischi candidati devono rispettare specifici requisiti consultabili nel regolamento ufficiale disponibile sul sito del Club Tenco. La selezione dei vincitori sarà affidata, come da tradizione, a una giuria composta da oltre 300 giornalisti e critici musicali italiani, garantendo così un processo di valutazione autorevole e qualificato.
Le Targhe Tenco continuano a essere un punto di riferimento fondamentale per la musica d’autore in Italia, offrendo visibilità e riconoscimento agli artisti più meritevoli. L’edizione 2026 si preannuncia ancora una volta ricca di proposte di qualità, confermando il ruolo centrale di questo premio nel panorama musicale italiano. (La redazione)
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