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Rassegna stampa di giovedì 30 aprile: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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REDAZIONE
30 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali.
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Giornali sportivi

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “Cambiate rotta e tornate indietro o l’Idf prenderà le misure necessarie”: il messaggio audio della Marina israeliana alle barche della Flotilla
    di Redazione Esteri
    “Questa è la Marina israeliana. I tentativi di rompere il blocco marittimo legale sulla Striscia di Gaza costituiscono una violazione del diritto internazionale”: è un brano dell’avvertimento via radio che la Marina israeliana ha inviato alla Global Sumud Flotilla in navigazione, al largo dell’isola di Creta, con rotta sulla Striscia di Gaza. “Se desiderate fornire […] L'articolo “Cambiate rotta e tornate indietro o l’Idf prenderà le misure necessarie”: il messaggio audio della Marina israeliana alle barche della Flotilla proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: “L’aggressore è in fuga”
    di Redazione Esteri
    Un 30enne italiano è stato ucciso a coltellate a Ibiza. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato nell’area di Platja d’en Bossa vicino a un bar in quel momento chiuso. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma senza successo. Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza la persona che ha accoltellato la vittima […] L'articolo Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: “L’aggressore è in fuga” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il viceministro Sisto: “La grazia a Minetti? Con un nuovo parere della Procura, non ci sarà revoca ma l’atto sarà nullo”
    di Manolo Lanaro
    “Non c’è una delega, il ministero della Giustizia riceve dalla Presidenza della Repubblica l’istanza con i documenti che trasmette alla Procura Generale per le indagini e attività di verifica di quelli che sono i presupposti della domanda (di grazia, ndr). La Procura Generale ha autonomia ampia, assoluta, di poter decidere quali sono le migliori indagini […] L'articolo Il viceministro Sisto: “La grazia a Minetti? Con un nuovo parere della Procura, non ci sarà revoca ma l’atto sarà nullo” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Tre gip per gli arresti, Nordio incontra l’Anm e conferma il rinvio della riforma: “Nessuno è tenuto all’impossibile”
    di Paolo Frosina
    “Ad impossibilia nemo tenetur”, nessuno è tenuto all’impossibile. Con il suo solito latino, Carlo Nordio ha confermato all’Associazione nazionale magistrati l’intenzione di rinviare a data da destinarsi l’entrata in vigore della norma sul gip collegiale, fissata al 25 agosto prossimo in base alla sua riforma del 2024. Parliamo della previsione in base alla quale, quando […] L'articolo Tre gip per gli arresti, Nordio incontra l’Anm e conferma il rinvio della riforma: “Nessuno è tenuto all’impossibile” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Flotilla per Gaza, l’inviato del Fatto a bordo della barca “Vivi”. Intervista all’attivista Daniele Gallina: “Ecco perché imbarcarsi per me è stata la cosa giusta da fare”
    di Alessandro Mantovani
    Sui social li chiamano “scappati di casa”, li trattano come “vacanzieri” o come “esagitati”, che partecipano alla Global Sumud Flotilla per Gaza e sono pronti a farsi male pur di danneggiare Israele. Daniele Gallina, 28 anni, imbarcato su Vivi che ospita anche l’inviato del Fatto Quotidiano, viene da Villanova Mondovì (Cuneo) ed è figlio di […] L'articolo Flotilla per Gaza, l’inviato del Fatto a bordo della barca “Vivi”. Intervista all’attivista Daniele Gallina: “Ecco perché imbarcarsi per me è stata la cosa giusta da fare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Roma Capitale, il Pd si astiene. Meloni: «Dovranno rendere conto»
    di Giulia Filpi
    Con 159 voti favorevoli (centrodestra e Azione), 55 astenuti (Pd e Iv), 33 contrari (M5s e Avs), la Camera ha approvato ieri la riforma costituzionale che inserisce Roma Capitale tra […] The post Roma Capitale, il Pd si astiene. Meloni: «Dovranno rendere conto» first appeared on il manifesto.
  • La Corte suprema riporta gli Usa alla segregazione
    di Giulia Filpi
    La Louisiana è suddivisa in 6 collegi uninominali che esprimono rappresentanti alla Camera con sistema maggioritario secco. Nello stato il 30% circa della popolazione è afroamericana, ma solo uno dei […] The post La Corte suprema riporta gli Usa alla segregazione first appeared on il manifesto.
  • Forte prenestino, 40 anni sotterranei
    di Giulia Filpi
    Giusto qualche giorno fa, il generale della guardia di finanza Bruno Buratti ha formulato un inatteso elogio del Forte prenestino. Per il graduato, lo storico centro sociale nato nel 1986 […] The post Forte prenestino, 40 anni sotterranei first appeared on il manifesto.
  • James Comey si consegna alla “giustizia”
    di Giulia Filpi
    La prima volta non è andata bene: un gran giurì ha archiviato le accuse federali contro l’ex direttore dell’Fbi James Comey per aver mentito al Congresso. Ieri Comey era però […] The post James Comey si consegna alla “giustizia” first appeared on il manifesto.
  • Galleria nazionale, museo come casa propria
    di Giulia Filpi
    Sono circa le tredici e il sole è al suo apice quando i primi cartelli e le bandiere con le sigle sindacali iniziano a riunirsi di fronte alla Galleria nazionale […] The post Galleria nazionale, museo come casa propria first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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30 Aprile 2026

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