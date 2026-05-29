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Rassegna stampa di oggi • venerdì 29 maggio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
29 Maggio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

venerdì 29 maggio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 29 maggio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 29 maggio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • La radice fascista: Meloni e il passato che non passa mai
    di Piero Ignazi
  • La destra non ha vinto a Venezia, ma a Mestre e Marghera
    di Tiziano Scarpa
    È sempre così, a Venezia ormai ci siamo rassegnati: non contiamo niente, siamo troppo pochi, il nostro sindaco si elegge a Mestre e Marghera, che comprensibilmente scelgono chi risulta più propizio ai loro interessi. Simone Venturini non è il nostro sindaco, non volevamo lui: la mia non è una sensazione, è il dato delle urne
  • I problemi per Meloni non finiscono mai, Forza Italia alza il muro anti Vannacci
    di Francesco Crippa
    La premier è alla ricerca di risorse per la crisi energetica ma la trattativa non è semplice. E anche la soluzione auspicata da Fitto di utilizzare i fondi di coesione incontra resistenze. Intanto la maggioranza lavora alla legge elettorale. Con la spada di Damocle del generale e del suo consenso elettorale
  • Da Ben Gvir alla Casa Bianca, quando lo Stato è tracotanza
    di Sara Gentile
    Quello di Ben Gvir contro gli attivisti è solo l’ultimo episodio. Vien da chiedersi: cosa caratterizza il potere, cosa è il potere di Stato, quale è la sua vera essenza quando vengono eluse le regole proprie del potere politico nello Stato moderno? A fronte di regole calpestate e diritto internazionale strappato come un vecchio contratto, a noi, all’Europa, tocca riscrivere un nuovo decalogo democratico
  • L’accordo con l’Iran arriva sotto le bombe. Poi il tycoon si prende «due giorni» per firmare
    di LUCIA MALATESTA
    La bozza prevede l’estensione della tregua a 60 giorni e Hormuz libera. Ma la trattativa non ha fermato nuovi attacchi americani e israeliani: colpite una base sullo Stretto e Beirut. Intanto il presidente minaccia pure l’Oman: «Se non si comporta bene lo faremo saltare in aria»


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Roland Garros, splendido Berrettini: sconfigge il francese Rinderknech. L’Italia ora si aggrappa (anche) a lui
    di Redazione Sport
    Il crollo di Jannik Sinner lascia il Roland Garros orfano del numero 1 al mondo. Ma l’Italia del tennis è ancora viva: proprio mentre l’altoatesino subiva il crollo fisico che ha provocato la sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo, nel frattempo Flavio Cobolli avanzava al terzo turno battendo il cinese Yibing Wu, numero 92 del ranking […] L'articolo Roland Garros, splendido Berrettini: sconfigge il francese Rinderknech. L’Italia ora si aggrappa (anche) a lui proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Conte: “Meloni fa la voce grossa con l’Ue? E’ tutta commedia, intanto l’Europa le dà uno schiaffo sull’energia”
    di Manolo Lanaro
    “Meloni finge di fare la voce grossa contro l’Europa per avere aiuti per i nostri costi energetici, ma è tutta una commedia perché peraltro è lei che ha sottoscritto il Patto di stabilità che impone il taglio della spesa sociale, su istruzione, sanità, scuole, politiche del lavoro, e invece considera Meloni ancora oggi prioritarie le […] L'articolo Conte: “Meloni fa la voce grossa con l’Ue? E’ tutta commedia, intanto l’Europa le dà uno schiaffo sull’energia” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Ogni volta che guarderete il mare, io sarò lì”: l’addio a Federico Gualtieri, il biologo morto nell’immersione alle Maldive
    di Redazione Cronaca
    “Ogni volta che guarderete il mare, io sarò lì accanto a voi”. È la frase scelta dalla famiglia di Federico Gualtieri sul manifesto funebre del biologo marino di 30 anni morto il 14 maggio alle Maldive insieme a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal, a Muriel Oddenino e al capobarca Gianluca Benedetti durante una immersione […] L'articolo “Ogni volta che guarderete il mare, io sarò lì”: l’addio a Federico Gualtieri, il biologo morto nell’immersione alle Maldive proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Le immersioni “non autorizzate”, i video delle missioni e i protocolli del Distav: cosa non torna nella tragedia dei sub morti alle Maldive
    di Pietro Barabino
    “Abbiamo campionato sul fondo del blue hole a 75, 70 e 65 metri questa comunità di batteri, li porteremo in laboratorio per le analisi”. In questo spezzone del video pubblicato nel maggio 2021 sul canale YouTube di Albatros Top Boat, Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia dell’Università di Genova, descrive parte delle attività svolte nella […] L'articolo Le immersioni “non autorizzate”, i video delle missioni e i protocolli del Distav: cosa non torna nella tragedia dei sub morti alle Maldive proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Colico resta in provincia di Lecco, il referendum boccia il trasferimento sotto Sondrio (voluto dalla maggioranza leghista)
    di Giuseppe Pietrobelli
    Sulla punta estrema del lago di Como, reso immortale dai Promessi Sposi, non ci sarà un nuovo matrimonio amministrativo, per il semplice fatto che non ci sarà neppure un divorzio. Così hanno deciso i cittadini di Colico, che sorge dove l’Adda si immette nel lago, chiamati ad esprimersi con un referendum sull’ipotesi di abbandonare la […] L'articolo Colico resta in provincia di Lecco, il referendum boccia il trasferimento sotto Sondrio (voluto dalla maggioranza leghista) proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Milano, la lunga primavera del no
    di alessandra pigliaru
    Donne fuori di Raffaele Mangano e Gianni Bono, pubblicato da IF Edizioni per la collana Nuvole di carta (pp. 192, 18 euro) vede tre protagoniste avvicendarsi intorno alle giornate milanesi […] The post Milano, la lunga primavera del no first appeared on il manifesto.
  • Nel margine indistinto di un animale
    di alessandra pigliaru
    Di una pantera si può parlare in mille modi diversi. È come se questo animale buio, furtivo e sinuoso, minaccioso e ascoso, fosse più simile a un’ossessione da esorcizzare e […] The post Nel margine indistinto di un animale first appeared on il manifesto.
  • La grazia di ciò che è silenzioso
    di alessandra pigliaru
    Sono dettagli minimi, particellari, ma non minutaglie di nessun conto, i dettagli che Daniela Giorgetti convoca alla sua «Agape» poetica. In Il sole è cosa bella messa nel cielo (Raffaelli […] The post La grazia di ciò che è silenzioso first appeared on il manifesto.
  • Lia Cigarini, un diritto che nasce dalle relazioni
    di alessandra pigliaru
    Molte donne della mia generazione, nate quando la Libreria delle donne di Milano era stata già fondata (1975) e quando De Beauvoir Irigaray Muraro e Cigarini (tra altre) avevano già […] The post Lia Cigarini, un diritto che nasce dalle relazioni first appeared on il manifesto.
  • Sinner e la maledizione di Parigi
    di Daniele Nalbone
    La maledizione di Parigi. Un anno dopo. Nel giugno 2025 si fermò a un punto dalla gloria, dopo una delle più belle e intense finali slam della storia. Oggi si […] The post Sinner e la maledizione di Parigi first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 29 Maggio 2026

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29 Maggio 2026

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